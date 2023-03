Las redes tunden a Medio Metro por comentario sobre Yuya.

Medio Metro se ha convertido en todo un personaje y no precisamente por su carisma o pasos de baile, sino porque últimamente se mete y opina de todo, por ello, las redes sociales se le fueron a la yugular a José Eduardo Rodríguez, quien se lanzó en contra de Yuya y Siddhartha.

Uriel encontró a Medio Metro. Él es un auténtico Mirrey del Barrio.

¿Qué pasó con Siddhartha? Durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, apareció colgada una fotografía del esposo de Yuya en uno de los tendederos feministas que algunas mujeres colgaron en señal de protesta.

Te puede interesar: Aparece foto de Siddhartha en tendedero feminista: ¿De qué lo acusan?

De acuerdo con la cuenta MauRG1, la foto del cantante apareció colgada en los tendederos feministas porque se le acusa de abuso sexual. Aparentemente, una mujer con la que tenía intimidad le pidió que se detuviera, pero él hizo caso omiso y continuó.

También te puede interesar: VIDEO: Nuevo Medio Metro debuta en la lucha libre y así le fue.

¿Qué se sabe sobre la denuncia en contra de Siddhartha?

La cuenta ya mencionada se dio a la terea de buscar el testimonio de la joven que acusó al intérprete de “Arrullo de estrellas”: “Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gem… de los nervios y me dijo: ‘ves que sí te está gustando’. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”, versa la denuncia.

¿Qué dijo Medio Metro?

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar y el polémico Medio Metro no dudó en dar su punto de vista sobre lo sucedido, incluso arremetió contra la creadora de contenido: “Yuya solapando al asqueroso violador de Siddharta. Recuerden que quien no denuncia algún delito también es cómplice”, publicó en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: VIDEO: Mánager de Medio Metro le grita en vivo y lo obliga a bailar.

Yuya solapando al asqueroso violador de Siddartha. Recuerden que quien no denuncia algún delito también es cómplice. — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 10, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El tuit de Medio Metro se viralizó de inmediato, por lo que los internautas lo tacharon de imprudente, machista y misógino, y aseguraron que no tendría por qué estar opinando de temas que desconoce y no le competen.

“We no ma… te apuesto que ni sabías de la existencia de Siddhartha, y te atreves a opinar? Tantita ma…, tu mánager te está dando en toda”, “Duérmete un rato, Yuya no tiene la culpa de las acciones que Siddhartha haya o no hecho”, “Que pe… necesidad de atacar a Yuya? Ataca a Siddhartha, Yuya es su pareja y ella no pertenece al problema”, entre muchos otros.