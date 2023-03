VIDEO: Mánager de Medio Metro le grita en vivo y lo obliga a bailar.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, ha acaparado los reflectores desde que se separó de Sonido Pirata, agrupación musical que lo catapultó a la fama gracias a sus peculiares pasos de baile, mismos que se han posicionado dentro del gusto de la gente y se han hecho virales.

Uriel encontró a Medio Metro. Él es un auténtico Mirrey del Barrio.

Su separación de Sonido Pirata desató infinidad de rumores y especulaciones, muchas de éstas encaminadas a que la fama se le subió a la cabeza a José Eduardo, lo que generó el repudio de algunos internautas que aseguran que el Nuevo Medio Metro es mejor que el anterior y tiene más carisma.

¿Cómo marcha la carrera de Medio Metro? Medio Metro ha dejado los sonidos y ha llevado su carrera hacia otras latitudes, recientemente se lanzó como cantante y sacó “Pal Piso”, tema al estilo rap que grabó junto a DJ Bekman, El Habano y Franklinson.

Además de eso, anunció cambios en su imagen y carrera, pues se enfocaría más en antros y dejaría de usar la vestimenta de El Chavo del 8, esa con la que saltó a la fama, para evitar cualquier tipo de problema legal.

¿Cuánto cobra Medio Metro?

El usuario de TikTok @alejandroolvera915, reveló que el bailarín cobra 25 mil pesos por una presentación de 30 minutos, nada que ver con los 500 pesos que aparentemente le pagaba Sonido Pirata.

También trascendió que el bailarín puso como condición que sus presentaciones no fueran en pueblitos: “25 mil pesos la media hora, y no va a pueblitos”, dice el video compartido por el usuario ya mencionado; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

¿Explotan a Medio Metro?

Tal parece que no todo es miel sobre hojuelas para Medio Metro, pues ahora estaría siendo explotado por su mánager en shows en solitario. En días pasados se difundió un fragmento del live que hizo José Eduardo, pero lo que más llamó la atención fue la forma en que su representante le habló, además de que lo obligó a continuar con su show.

El hecho tuvo lugar durante una presentación en el estado de Oaxaca, donde el bailarín esperaba a que comenzara la transmisión en vivo para sacarle brillo al piso con sus mejores pasos de baile; sin embargo, al iniciar la grabación, su representante le gritó en repetidas ocasiones y le exigió que se pusiera a bailar.

“Ya estás en vivo. Estás en vivo, yo lo voy diciendo (…) tú dale. Estamos en Oaxaca”, se escucha decir al mánager. Mientras el representante daba indicaciones, Medio Metro intentaba decirle algo; sin embargo, fue ignorado.

¡Lo trata como esclavo!



El manager de Medio Metro le grita, lo ignora, lo regaña y le ordena hacer cosas. 🥴 pic.twitter.com/YyR0vvdEor — ¡OMG! (@omgchismes) March 5, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

De acuerdo los usuarios de redes sociales, Medio Metro intentaba decirle que le dolía la garganta, pero fue ignorado por su mánager, quien le ordenó bailar con los presentes. Esto generó que los internautas aseguraran que José Eduardo estaba siendo víctima de maltrato y explotación, mientras que otros dijeran que eso era lo que quería y por eso se separó de Sonido Pirata.

“Él pidiendo agua y al mánager valiéndole ma…”, “Pues tiene que aprovechar el mánager, ya que la fama de esas personas es fugaz”, “Estaría mejor con ya saben…”, “Medio-Le Gritan (…) pobre chaparro, ese que lo explota gratis que saque su propio estilo”, fueron algunos de los comentarios.