Reforma laboral en México: ¿Cuándo inicia el Parlamento Abierto para la reducción de la jornada?

La reforma laboral en México no deja de ser un tema de interés en el país y de ser aprobada, beneficiaría a unos 57 millones de trabajadores. Por lo tanto, ya fue definido cuándo inicia el Parlamento Abierto para discutir la posible reducción de 48 horas a 40 horas.

De acuerdo con Susana Prieto de Morena, el Parlamento Abierto tendrá una duración de cuatro sesiones. Por esta razón, delegados como Manuel Baldenebro, Juan Ramiro Robledo e Ivonne Cisneros del citado partido junto a un representante de cada fracción parlamentaria, se reunían el día de ayer, 9 de octubre de 2023, para marcar los lineamientos de la reforma laboral en México.

¿Qué días se desarrolla el Parlamento Abierto sobre la reforma laboral en México?

La primera jornada del Parlamento Abierto de la reforma laboral en México se desarrollará el próximo 16 de octubre y se considera que la discusión se alargue hasta mediados del siguiente mes, el 21 de noviembre de 2023, fecha en que se presentan las conclusiones.

En general, se llevará a cabo todos los lunes con la excepción de los días inhábiles en la Cámara de Diputados. Pero en especial, Susana Prieto contempla que los días de discusión son el 16 de octubre, 23 de octubre, 6 de noviembre y 13 de noviembre; mientras que, el 21 de noviembre es el cierre y entrega de la conclusión.

¿Quiénes van a participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma laboral en México?

Según los delegados, al Parlamento Abierto de la reforma laboral en México podrán asistir y dar su opinión algunos representantes de los sectores patronales y obreros. Así mismo, investigadores, científicos, académicos y trabajadores.

No obstante, José Medina Mora, quien es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no está de acuerdo con la reducción de 48 a 40 horas semanales. Particularmente, considera que no es buen momento para aprobar una iniciativa así.

