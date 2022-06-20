Regina Blandón responde a su papá tras minimizar su abuso.

Regina Blandón rompe el silencio en torno a las recientes declaraciones que hiciera su padre, Roberto Blandón, acerca del abuso sexual que sufrió de niña y que el actor minimizó.

"Ya hablé con él, ya está, eso se queda en familia y ya nos entendimos. Lo único que tendría que decir es que si alguien está escuchando esto y está en una situación de violencia o de abuso... alcen la voz porque vale la pena. Siempre va a haber alguien que te va a brinar una mano. Ya está... muchas gracias", dijo la actriz de Mirreyes vs godínez a las cámaras de Ventaneando.

Y este fue el mensaje de Regina a todas las mujeres víctimas de violencia.

"México es un país con mucho machismo, misoginia y mucha violencia, muchas mujeres al día muertas lo comprueban. Alcen la voz", dijo en exclusiva.

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Regina Blandón habla del abuso que sufrió cuando era niña

Fue en mayo de 2022, cuando Regina Blandón habló del abuso que sufrió a manos de un trabajador en la casa de sus abuelos en Acapulco.

La actriz contó que era menor de edad cuando el trabajador se metía a su habitación, hasta que uno de sus primos se dio cuenta.

Regina también confesó que tomó terapia para superar el duro momento, además de que contar su historia ante miles de mujeres la ha ayudado a sanar.

“Fue un abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos. Llevaba años y años ahí, estaba casado con la cocinera de la casa. Se metía a mi cuarto en las noches, no hubo una violación como tal, pero hubo abuso sexual. A veces mi hermano estaba dormido en la cama de junto, pero él no lo tenía presente hasta hace muy poco”, declaró.

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