Denunciante de Don Pedro Rivera rompe en llanto en la corte.

Pedro Rivera tuvo el segundo día de juicio en su contra. ¿Qué pasó?

En el segundo día del juicio que enfrenta debido a una demanda por acoso sexual, despido injustificado, violencia emocional y psicológica, además de otros 11 cargos, Don Pedro Rivera, patriarca de la dinastía Rivera se defendió de las acusaciones de Fabiola Ávalos, quien fue su empleada en Cintas Acuario durante 19 años.

Aunque en un momento de la audiencia , ella le habló de manera directa y en medio de lágrimas frente a los 14 miembros de la corte.

“Yo lo admiraba mucho porque miraba en él una figura paterna. Él es mayor que mi papá. Me decepcionó mucho, tenía mucho respeto y cariño hacia él. Nunca esperé que él pensara que yo iba a ceder a sus intenciones. No me importaba que dijeran que era mujeriego, yo siempre vi a un hombre trabajador”, dijo entre lágrimas.

La demandante refrendó, tal como lo hizo en el primer día de juicio, que fue objeto de diversas insinuaciones sexuales por parte de Don Pedro.

Pedro Rivera se defiende en la corte

Pero en su turno, Pedro Rivera negó las insinuaciones de las que Fabiola Ávalos dice haber sido víctima.

“Nunca le dije que cerrara la puerta... esa puerta siempre estaba abierta”, dijo el papá de Jenni Rivera para luego contestar con un “no” a las preguntas del jurado.

"¿Alguna vez le miró las partes del cuerpo” y "¿La invitó a cenar o a tomar un trago?”, fueron algunas preguntas de las autoridades.

Durante la audiencia, la defensa que Pedro Rivera presentó como testigo a su favor fueron su mánager Luis Ponce, así como Carlos Flores, empleado de Cintas Acuario. Se espera que el juicio termine entre este día o el día viernes.

Por su parte, el abogado que defiende a Pedro Rivera asgura que de resultar culpable, su representado no pisaría la cárcel, pues la pena por estos delitos es de tipo económica.

