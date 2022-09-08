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FOTOS | ¿Sabían que pronto moriría la Reina Isabel II? Carlos II ya estaba listo.

Hubo una silenciosa transición entre la monarca y el ahora Rey Carlos desde hace unos meses... ¿La salud de Isabel III ya estaba mal?

Por: TV Azteca

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Reina Isabel y el Principe Carlos y Lady Di.jpg
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