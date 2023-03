Rendirán homenaje a Irma Serrano en el Teatro Fru Fru.

Familiares y amigos dieron último adiós a Irma Serrano “La Tigresa”.

La tarde de ayer, en la funeraria San José de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue despedida la inolvidable y legendaria ‘Tigresa’, Irma Serrano, fue ahí donde su sobrino Luis Felipe García confirmó que será este sábado cuando se le rendirá un homenaje póstumo en su amado Teatro Fru Fru con sus cenizas presentes.

¿Qué dijo el sobrino de Irma Serrano sobre el homenaje póstumo a la actriz?

Luis Felipe García habló en exclusiva para Ventaneando de lo importante que era para ‘La Tigresa’ el Teatro Fru Fru, donde asegura fue muy feliz: “Creo que en ese teatro ella fue muy feliz, era un lugar que para ella significaba mucho y le cambiaba el carácter, la hacía soñar y era brutalmente feliz en ese lugar”.

¿Qué pasará con los bienes de Irma Serrano?

Sobre el legado de la querida actriz, su sobrino prevé que pueda haber conflictos familiares por sus bienes: “Yo creo que las cosas materiales… yo no soy un tipo que se amarre a las cosas materiales, bendito Dios y cada quien sacará sus demonios, yo espero que no, yo espero que esas cosas no pasen”.

“El abusivo es abusivo, el gandalla es gandalla, el ratero es ratero, entonces, tú y yo que somos gente decente pues no pasa nada, pero hay gente que le gana la ambición, que le gana lo material, que le ganan esas cosas y seguramente ahí van a sacar las uñas y van a sacar su verdadero yo”, añadió.

¿Quiénes acudieron el velorio de Irma Serrano?

Al velorio también arribó Rafael Humberto Morales Serrano, otro de los sobrinos de la actriz, quien la recordó con unas emotivas palabras: “Pues abrazaba mucho a mis hijos, apapachaba mucho a mis hijos. Me decía que a uno de mis hijos lo iba a adoptar, pero yo sabía que su vida política y su vida artística no daba para que cuidara una criatura, pero sí era una persona muy querida, muy cercana a nosotros”.