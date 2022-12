La cantante se ha encontrado con una buena dosis de repercusión a partir de su trabajo más reciente, pero también halló resistencia, algo que era realmente inevitable en un cierto punto. Ahora bien, así respondió Bellakath a quienes criticaron su gran éxito “Gatita”.

La intérprete que hace algunos años participó en el reality de TV Azteca “Enamorándonos”, ahora es vista como una referente del reguetón en México, por eso salió en su defensa a través de diversos comentarios que colgó en su cuenta de Twitter en contra de sus detractores y los del género urbano. ¿Qué dijo la cantante?

¿Cómo respondió Bellakath a quienes criticaron “Gatita”? En redes sociales Bellakath dijo: "tanto se lamentan que las letras de reguetón no les inspiran nada, nena, el reguetón es para perrear. Si usted quiere aprender, tome un libro, y mientras lee ponga Mozart de fondo. Ojalá esto cumpla con sus necesidades y tenga aprobación para sentirse ‘culta’”.

Eso no fue todo, sino que sus declaraciones fueron complementadas con las siguientes palabras: “se creen de clase alta porque no les gusta el reguetón, pero pídeles que abran su cartera y nada más traen lo de su pasaje. Antes de ser artista, soy persona, y si me caracterizo por algo es por defender mis ideales y defenderme a mí. A los bullys hay que enfrentarlos y mostrarles que los únicos inseguros, son ellos”.

Antes de ser artista soy persona, y si me caracterizo por algo es por defender mis ideales y defenderme a mi. A los bullys hay que enfrentarlos y mostrarles que los únicos inseguros, son ellos. 🫦 — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) December 7, 2022

Bellakath ha acaparado las miradas, aunque si uno se fija en su historia no nos sorprende que sea noticia. Desde muy joven se interesó en incursionar en el medio del espectáculo y alrededor de sus 20 años se incorporó a “Enamorándonos”, un reality en el que los participantes buscaban el amor teniendo citas con desconocidos.

Al concluir su participación en el reality, la cantante comenzó a trabajar en su faceta musical, la cual difundió en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. Fue así como le llegó el éxito a partir de “Gatita” que puede gustar o no, pero la realidad es que se ha vuelto tendencia y ha generado un sinfín de opiniones divididas.