“Nuevo Medio Metro” recibe regalo sorpresa: una sesión de compras gratis.

Con gran emoción, se ha viralizado en redes sociales el reto que Yulay, uno de los influencers más famosos de México, ha creado para el aclamado "Nuevo Medio Metro".

La dinámica consistió en que el joven bailarín y nuevo integrante de Sonido Pirata se adentrara velozmente en una tienda para tomar todos los productos que pudiera cargar y así llevárselos a su hogar sin costo alguno.

Sin duda, una iniciativa que ha causado mucha expectación y que ha generado diversas opiniones entre los internautas.

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El youtuber hizo una oferta para que el famoso "Nuevo Medio Metro" pudiera llevarse todos los productos que pudiera cargar en una tienda de venta de productos populares, incluyendo computadoras, teléfonos y pantallas, por el tiempo que necesitara.

Sin embargo, impuso una condición: si se le cae algo, ya no podrá llevarlo.

Computadoras, teléfonos, pantallas y sí, en el tiempo que sea necesario. Sólo con una condición: él puede llevarse todo lo que le quepa en sus manos y si se le cae algo ya no se lo puede llevar. Pero sí, tiene todo el tiempo del mundo y puede llevarse todo

¿Qué regalos tomó el “Nuevo Medio Metro”?

Con esfuerzo, Jonathan Uriel, conocido como compañero de Sonido Pirata, cargó dos pantallas, un videojuego, celulares, una bocina, laptops y dos tabletas durante el reto. Aunque parecían demasiado pesados, llegó hasta la caja para depositarlos.

Al final, Uriel admitió que lo más difícil del reto fue tener que elegir entre tantos productos.

El momento después de la dinámica no pudo ser más emotivo. El "Nuevo Medio Metro" y Yulay se abrazaron en señal de agradecimiento por la oportunidad de llevarse tantos productos gratuitos.

Sin embargo, la emoción del bailarín se desbordó en lágrimas mientras agradecía a Yulay por el gesto, explicando que era una persona muy sentimental. También se abrazó con su amigo y compañero Richard TV, agradeciéndole por todas las atenciones que ha tenido con él y al final le regaló una laptop.

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