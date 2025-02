Revelan escalofriantes mensajes sobre el bebé abandonado en una bolsa de plástico

El pasado 11 de febrero circularon unas imágenes que indignaron a propios y extraños, pues un bebé recién nacido fue abandonado en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Afortunadamente fue encontrado con vida y trasladado el Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario Independencia”.

¿Cómo se encuentra el bebé? De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el bebé se encuentra estable y en buenas condiciones físicas.

¡Por las buenas o por las malas! Osiris quiere que Jovana le pague [VIDEO] Por andar de espléndida, Osiris se quedó en la calle y ahora quiere que Jovana pague, por las buenas o por las malas, lo que se perdió en el incendio.

¿Qué se observa en el video?

En el video difundido en redes sociales muestra al padre del bebé, identificado como Lucio “N”, sacando de su mochila una bolsa de plástico de color azul, misma en la que llevaba a su hijo, al que abandonó junto a un vehículo que se encontraba estacionado.

Te puede interesar: Esto gana realmente un limosnero: Influencer se disfraza y sorprende con los resultados

Recordemos que el hallazgo fue posible gracias a la intervención de los vecinos de la zona, quienes llamaron a los servicios de emergencia tras percatarse de la presencia del bebé.

¿El papá del menor se entregó a las autoridades?

Lucio “N”, padre del bebé, se entregó voluntariamente en una agencia del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Las autoridades revelaron que el joven acudió en compañía de su padre y en todo momento se mostró dispuesto a colaborar. Por su parte, sus familiares aseguraron que el joven se había presentado anteriormente ante la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde le indicaron presentarse a las instalaciones de la Ciudad de México.

El sujeto fue nuevamente trasladado a la Fiscalía del Estado de México, donde se inició una carpeta de investigación para determinar el delito por el que será imputado.

Te puede interesar: Conoce a Macario Martínez, el barrendero y músico que se hizo viral en TikTok

Según la familia de Lucio, el joven dijo sentir nervios y miedo: “Lo que nos comenta es que él lo hizo por amor… por amor. Tontamente es un chamaquillo de 18 años que actuó mal, porque él actuó mal y lo único que dijo es que tenía mucho miedo y por nervios fue y lo dejó ahí”, declaró a ‘UNO TV’ Lizbeth García, tía de Lucio.

Un hombre fue grabado #abandonando a un bebé recién nacido en la colonia Fuentes del Valle en #Tultitlán. Presunto padre de la criatura.

La madre al ver el vídeo en las noticias acudió al MP para levantar una denuncia, Pero salieron conversaciones en las que sale implicada. pic.twitter.com/6ziBTWbv2d — VIKTOR COURVOISIER (@VictorRBOficial) February 13, 2025

¿Qué dicen los mensajes de WhatsApp?

En las últimas horas, Milenio mostró unas capturas de pantalla que muestra la supuesta conversación que entablaron los padres del menor.

Madre: “Aún se mueve”. Ante esto, Lucio “N” intenta calmarla y le pide que no se preocupe por lo que sucederá con el bebé: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención [....] Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”.

Madre: “Tíralo en algún canal”, a lo que Lucio dijo: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos.”