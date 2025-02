Esto gana realmente un limosnero: Influencer se disfraza y sorprende con los resultados

En un mundo donde la lucha por el sustento diario es una constante, un influencer decidió explorar una realidad que muchos observamos pero pocos nos atrevemos a investigar: ¿cuánto dinero se puede ganar realmente pidiendo limosna en las calles?

¿Cuánto dinero gana realmente un limosnero? Influencer se disfraza y sorprende con los resultados

El influencer Carlo Bello, mejor conocido en TikTok como @nosoymirrey, tomó la audaz decisión de transformarse en una persona en situación de calle. Sin efectos especiales ni trucos elaborados, simplemente con ropa desgastada y un aspecto descuidado, se dispuso a vivir en carne propia la experiencia de pedir ayuda económica en los semáforos de la ciudad.

Lo que comenzó como un momento de incertidumbre y nerviosismo pronto se transformó en una revelación impactante . Las monedas comenzaron a llover en su recipiente, principalmente de 10 y 20 pesos, superando rápidamente sus expectativas iniciales. “Es una locura de negocio”, expresó Carlo, visiblemente sorprendido por la generosidad de los transeúntes.

¿Cuál fue el resultado que dejó a todos boquiabiertos?

En tan solo tres horas de actividad, logró recaudar más de 500 pesos, una cifra que, según él mismo reconoce, le generó sentimientos encontrados. Lo más impactante es que alcanzó esta suma sin recurrir a tácticas manipuladoras como fingir discapacidades o utilizar niños para generar más lástima.

El video, que rápidamente se volvió viral con 14 millones de reproducciones, abrió un intenso debate en redes sociales sobre la cultura de la limosna en nuestra sociedad: "$562 vamos en 3 horas y sin un jefe castroso”, “No les vuelvo a dar un peso que a mí sí me cuesta ganarlo y pago impuestos de ellos” y “no sean indiferentes, ellos no tienen casa, no tienen familia, hay que hacer caridad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral.

Por su parte, Carlo aprovechó su experiencia para hacer un llamado a la reflexión y sugirió que la generosidad de las personas podría canalizarse mejor hacia quienes intentan ganarse la vida ofreciendo productos o servicios .