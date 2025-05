Revelan que Pablo Lyle sería el presunto abusador de Sury Sadai

Hace unos días les informamos sobre el caso de la actriz Sury Sadai, quien reveló el abuso que sufrió por parte de un famoso actor, aunque no reveló el nombre. Sin embargo, Pablo Lyle ha sido vinculado con este hecho.

¿Qué dijo Sury Sadai?

Sury Sadai, en compañía de su esposo Bernardo Flores, reveló en el reality “Secretos de Parejas” haber sido víctima de abuso por parte de un famoso actor, esto después de que se les pidiera a los participantes que revelaran una vivencia relacionada con su sexualidad.

Fue así como la actriz Sury Sadai contó lo que vivió a manos de un famoso actor, el cual abusó de ella: “Tenía un crush muy importante para mí en la televisión”.

Así mismo, Sury Sadai aseguró que era un “arista muy importante”, aunque no reveló el nombre de este y agregó que “le pedí una foto, me dijo ‘Claro’”.

Sin embargo, tras tomarse la foto, Sury Sadai pasó a su camerino y ahí fue donde se suscitó la terrible situación: “Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto”. Por último, narró que el actor “salió a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo”.

¿Qué tiene que ver Pablo Lyle en todo esto? En el segundo capítulo del reality antes mencionado, Bárbara de Regil acusó al finado de Memo del Bosque de abuso y aseguró que deben exponer a los hombres que abusan de una mujeres.

Posteriormente, Poncho de Nigris declaró sin titubeos que el actor que abusó de Sury Sadai fue presuntamente Pablo Lyle, quien actualmente se encuentra pagando una condena de 5 años en prisión y 8 de libertad condicional, además de 100 horas de servicio comunitario por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

“¿Lo de Pablo Lyle que dijo?...no, pero me dijeron, ¿tú contaste ayer, no?, ¿no dijiste el nombre?...”, dijo Poncho de Nigris.

¿Qué dijo Sury Sadai al respecto?

Tras las declaraciones de Poncho de Nigris, Bernardo Flores, esposo de Sury Sadai, cuestionó a Poncho si él estuvo presente durante la agresión, a lo que el regiomontano respondió que no y aunque trató de asegurar que Sury lo había dicho, la actriz no dijo nada, por lo que no es información confirmada.

“Alguien le dijo a alguien, que me dijo a mí, que el que había atacado sexualmente a Sury, que no quiso decir, fue Pablo Lyle…ahí se las dejo”, dijo Poncho.