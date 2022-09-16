Reyli Barba y Ana Bárbara se reencuentran en el escenario.

Con motivo de las Fiestas Patrias, Reyli Barba y Ana Bárbara se reencontraron en Chiapas, donde ambos cantantes estuvieron presentes en la celebración del Grito de Independencia de México.

Cabe mencionar que la excrítica de La Academia y Reyli Barba tienen un hijo en común (Jerónimo de Jesús barba Ugalde) gracias a la gran amistad que los une, algo que en su momento generó mucha polémica, pero que ambos han sabido sobrellevar.

El embarazo de la potosina con Barba fue por medio del método de inseminación artificial hace ya casi once años, tiempo en el que ambos se han involucrado en la crianza de su hijo.

¿Cómo fue el reencuentro en un escenario? Pese a que tienen un hijo en común, Ana Bárbara y Reyli Barba jamás habían coincidido en un mismo escenario, hasta la noche de ayer cuando lo hicieron para conmemorar los 212 años de la Independencia de México con un concierto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tierra del exintegrante de Elefante.

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Antes de partir de su tierra, Reyli Barba habló ante los medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, de tan peculiar suceso. “Es lo natural. Somos familia para siempre de la persona con quien tenemos un hijo, entonces, por supuesto, somo familia y es un gusto además coincidir”, dijo Barba.

Sobre el escenario y después de interpretar algunos de sus más grandes éxitos, Reyli pidió un caluroso aplauso para Ana Bárbara, madre de su hijo Jerónimo, a lo que la gente respondió de gran manera.

Por su parte, la intérprete de “Bandido” se dijo agradecida con el público por su apoyo, ya que se mantuvieron a pie firme pese a las inclemencias del tiempo. “Gracias por tantos años de aguantarme a mí, pero si aguantaron la lluvia yo también, fueron un soporte emocional, gracias mis bandidos y bandidas, gracias, pedazos de mi alma. ¡Viva México!”, exclamó la cantante durante su presentación.

Por último, cuando le preguntaron sobre cómo se encontraba en la tierra de Reyli y sobre su hijo, Ana Bárbara dijo que muy bien.

