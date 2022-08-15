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La Academia: Los mejores memes de la Gran Final.

La Gran Final de La Academia nos regaló los mejores memes de la noche en este domingo, pues los fans se hicieron presentes en cada momento.

La Academia: Noche gran final y de divertidos memes.

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

Millones de televidentes han tenido la oportunidad de disfrutar la Gran Final de La Academia, donde Cesia, Rubí, Mar, Andrés y Nelson salieron a entregar su mejor versión sobre el escenario más importante de la televisión mexicana.

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Con grandes presentaciones, los alumnos lograron poner de pie a los críticos y a todos en el foro, pero no solo ellos, sino que La Academia tuvo grandes invitados entre los que estuvieron Emir Pabón con Grupo Cañaveral.

Además se dieron a conocer a los tres alumnos que van a ser parte de la gira de Grupo Cañaveral por México, Estados Unidos y varios países, donde los académicos van a poder demostrar todo lo aprendido en La Academia.

El público tiene a sus grandes favoritos.

La Academia 20 años fue algo completamente diferente, pues las redes sociales han formado un papel fundamental para lograr que este proyecto fuera todo un éxito.

Millones de televidentes han votado por medio de las redes sociales por su alumno preferido, pero no solo eso, sino que han creado divertidos memes apoyando a Cesia, Andrés, Rubí, Nelson y Mar.

Incluso, hubo fans que recordaron varios de los momentos más polémicos que tuvimos a lo largo de todos estos conciertos.

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Por eso, a continuación, te presentamos los mejores memes que dejó la Gran Final de La Academia.

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