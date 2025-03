¿Quién fue Richard Chamberlain? El actor estadounidense que murió a los 90 años

Hollywood pierde a otra de sus grandes estrellas. El actor Richard Chamberlain , genio y figura de la televisión de los años 60, murió el pasado sábado 29 de marzo de 2025. Sin duda, la noticia generó conmoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo internacional debido a que, además se que fue un gran intérprete, el próximo 31 de marzo iba a celebrar su cumpleaños número 91.

¿De qué murió Richard Chamberlain?

De acuerdo con la revista Variety, el también cantante estadounidense perdió la vida en Waimanalo, Hawaii, debido a complicaciones derivadas a una apoplejía, es decir, un accidente cerebrovascular.

Por su parte, Martin Rabbet, expareja del actor compartió un mensaje de despedida: “Nuestro acabado Richard ya está con los ángeles. Ahora es libre y se va con sus seres queridos. Qué afortunados fuimos de haber conocido su alma tan maravillosa y amorosa. El amor nunca muere y nuestro amor está bajo sus alas, impulsando hacia su próxima gran aventura”.

¿Quién fue Richard Chamberlain?

Es importante señalar que Richard Chamberlain, nació el 31 de marzo de 1934, fue muy conocido por su participación en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro a lo largo de su exitosa carrera.

Ha fallecido Richard Chamberlain a los 90 años.



Absoluto icono de la televisión de los 80 por “Shogun” y “El pájaro espino”.



Mañana hubiese cumplido 91 años.



Descanse en paz. pic.twitter.com/ZkVNV53ghz — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) March 30, 2025

Sin embargo, fue en la década de 1960 que el estadounidense alcanzó la fama al protagonizar la serie de televisión “ Dr. Kildare ”. Su papel más emblemático fue en la serie “Shogun” (1980), lo cual lo llevó a obtener papeles protagónicos con mayo peso, como en “Cook And Peary: The Race to the Pole” y “Wallenberg: A Hero’s Story”. Además, fue tres veces ganador de los Globos de Oro.

