  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Ricky Martin relanza "Fuego de noche, nieve de día" al lado de Christian Nodal

Los cantantes se ganaron el aplauso de sus fans tras el dueto. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Ricky Martin.jpg
Ricky Martin.jpg
Ricky Martin (2).jpg
Ricky Martin (3).jpg
Nodal.jpg
Ricky relajado.jpg
Nodal cantando.jpg
Ricky foto en el espejo .jpg
Nodal sonriendo.jpg
Ricky selfie.jpg
Nodal saludando .jpg
Ricky selfie (3).jpg
Nodal feliz.jpg
Ricky ejercitandose .jpg
Nodal saludando.jpg
/
Ricky Martin.jpg
Ricky Martin.jpg
Ricky Martin (2).jpg
Ricky Martin (3).jpg
Nodal.jpg
Ricky relajado.jpg
Nodal cantando.jpg
Ricky foto en el espejo .jpg
Nodal sonriendo.jpg
Ricky selfie.jpg
Nodal saludando .jpg
Ricky selfie (3).jpg
Nodal feliz.jpg
Ricky ejercitandose .jpg
Nodal saludando.jpg
Ricky Martin.jpg
Ricky Martin.jpg
Ricky Martin (2).jpg
Ricky Martin (3).jpg
Nodal.jpg
Ricky relajado.jpg
Nodal cantando.jpg
Ricky foto en el espejo .jpg
Nodal sonriendo.jpg
Ricky selfie.jpg
Nodal saludando .jpg
Ricky selfie (3).jpg
Nodal feliz.jpg
Ricky ejercitandose .jpg
Nodal saludando.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado