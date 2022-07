Ricky Martin reaparece en concierto tras polémica con su sobrino.

A un día de haber superado el escándalo por la acusación de acoso y violencia doméstica de su propio sobrino, Ricky Martin reapareció en los escenarios visiblemente conmovido y así lo hizo saber al público que lo ovacionó durante sus presentaciones en Los Ángeles, California.

Y tal como lo prometió, Ricky desbordó energía en cada una de sus interpretaciones e hizo gala de su sangre boricua al mostrar algunos de sus mejores pasos en sus temas más festivos.

Sin duda alguna, lo vivido durante las últimas semanas tambaleó la estabilidad familiar y emocional de Ricky, pero logró superar esta batalla y brindó poco más de una hora de show.

Al final del concierto, nuestras cámaras pudieron captar por unos instantes a los hijos del cantante, Mateo y Valentino, quienes acompañaron en una noche tan especial a su papá.

En redes sociales, Ricky refrendó lo que le ha significado su aparición en los escenarios en medio de una época tan complicada en su vida, y el artista escribió: “Dos actuaciones que nunca olvidaré; llenas de pasión, nostalgia y un sentimiento crudo que me empuja a seguir haciendo lo que más me gusta. Ya puedo sentir que hay un antes y un después. A todos en la audiencia muchas gracias por toda la energía que me dieron: me llenó como un combustible para cohete”.

Ricky Martin rompe el silencio en sus conciertos

Visiblemente conmovido, Ricky Martin dedicó este mensaje a todo su público.

“Será una noche muy especial. Mi familia y mi banda están aquí, estamos en Los Ángeles acompañados de la Orquesta Filarmónica, esto es tan hermoso. Esta noche, vamos a recordar el pasado, con un poco de romance y un toque de energía y como siempre les digo, quiero que se olviden de sus problemas y se enfoquen en el amor y la luz. Vamos a pasarla muy bien”, dijo Ricky Martin a sus fans.

