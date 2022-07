Revelan la identidad del sobrino que asegura tener una relación con Ricky Martin.

Ricky Martin continúa enfrentando las acusaciones de supuesta violencia doméstica y de sostener una supuesta relación sentimental con su sobrino.

El escándalo en torno a Ricky Martin crece a cada instante. ¿Qué pasa?

El joven puso una orden de protección contra el intérprete de La Mordidita, quien supuestamente lo acosaba y lo vigilaba en su casa sin aceptar que la relación de siete meses había terminado.

De acuerdo con un reporte de nuestro programa Ventaneando del pasado martes 5 de julio, el denunciante podría ser Dennis Yadiel Sánchez Martin, hijo de la hermana de Ricky Martin.

En otra entrevista difundida por el programa Chisme No Like, la periodista Mandy Fridmann coincidió en que sí se trata del hijo de la hermana del cantante puertorriqueño.

“Aparentemente es el hijo de Vanessa, que es otra hermana de Ricky Martin, por parte de padre”, aseguró al programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Eric, hermano de Ricky Martin, también rompió el silencio a través de un video en sus redes sociales y aseguró que su sobrino tiene problemas mentales.

“Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando a tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”, dijo en una transmición en vivo.

¿Qué opina Ricky Martin de la polémica?

Por su parte, Ricky Martin emitió un comunicado tras la polémica, asegurando que la orden de protección presentada en su contra “está basada en alegaciones totalmente falsas”.

El cantante enfrentará el proceso legal “con la responsabilidad que lo caracteriza”, pero asegura que no puede dar más detalles al tratarse de un asunto legal.

“Agradezco las inumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, escribió el puertorriqueño en Twitter.

