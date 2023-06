¿Qué riesgos existen al usar el celular mientras está cargando?

El móvil se ha convertido en un elemento indispensable de nuestra vida diaria. Sin embargo, el consumo de batería que se llevan las diferentes apps suele complicarnos un poco las cosas y, nos orilla a utilizar el celular mientras se carga. A menudo, se nos dice que hacerlo no es lo más recomendable, incluso se ha viralizado contenido en las redes sociales explicando los riesgos.

¿Cuáles son los riesgos de utilizar el celular mientras se carga?

En general, platicar en un chat o ver videos cuando el móvil está conectado al cable de energía no es malo. Si bien, los videos advierten que uno de los riesgos de utilizar el celular mientras se carga es que “envía ondas eléctricas a través de su cuerpo”, al final no es verdad. No obstante, el utilizarlo regularmente de este modo, sí podría generar efectos sobre la batería.

Entonces, utilizar el celular mientras se carga no es riesgoso para nosotros, pero sí para el dispositivo. En otras palabras, el proceso de carga se vuelve más lento debido a que se gasta energía de la batería al mismo tiempo.

¿Por qué se daña la batería del celular mientras se carga?

A lo largo de la vida útil del celular, es perfectamente normal que la duración de la batería disminuya conforme se descarga y se vuelve a cargar. Sin embargo, algunos hábitos aceleran el proceso.

Lo que pasa, es que utilizarlo así provoca que la batería se caliente más de lo normal y el exceso de calor finalmente compromete al dispositivo, incluso fomenta la destrucción de la fuente de energía.

Aunque, utilizar el celular mientras se carga no es un riesgo para el usuario, lo mejor para el aparato y su batería es abstenerse de este hábito. También se recomienda que no llegue al 0% o al 100%, porque cuando esta excede sus límites, la batería de iones de litio trabaja más. Entonces, lo ideal es mantenerlo entre un 20% y 80%.

