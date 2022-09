“Me duele": Roberto Palazuelos explota por videos de Andrés García enfermo.

Roberto Palazuelos fue entrevistado a su llegada a la Ciudad de México, desde donde confesó su molestia por los videos exhibiendo a Andrés García enfermo.

Recordemos que el actor padece cirrosis hepática, por lo que ha confesado estar en sus últimos días de vida tras sus problemas de salud. Ante esta situación, Roberto Palazuelos reacciona a los videos de Andrés recostado en la cama de un hospital.

“Es lamentable que lo estén exhibiendo así. Es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero la verdad es que no me quiero meter en más dimes y diretes”, dijo para después expresar que “Si así lo desea está bien, pero yo no creo que sea lo correcto”.

Luego de su fuerte pelea, El Diamante Negro niega que tiene resentimiento contra el actor mexicano de 81 años de edad: “Yo no tengo de nada que perdonarlo porque no tengo un sentimiento malo contra él, yo siento que lo que dijo fue porque estaba médicado. A mí me duele”.

Además, Roberto asegura tener problemas con Margarita Portillo, esposa de Andrés García: “No me interesa tener ningún tipo de relación con Margarita. A ella yo la ayudé toda mi vida en todos los aspectos, pero es una persona que salió hablando mal de mí en la televisión”.

Roberto Palazuelos da terrible noticia sobre su papá

En otros temas, Roberto Palazuelos confiesa que Andrés García no es el único que atraviesa problemas de salud, pues su papá también está en estado de gravedad.

“Andrés ha tenido una vida extraordinaria, y a todo mundo nos llega el momento, no nada más está así él. Mi papá también está en sus últimos días de vida. Nunca se está preparado para la muerte. Yo creo que la muerte siempre sorprende y siempre duele, esperemos que no haya muerte ahorita”, concluyó.

