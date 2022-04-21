Rocío Sánchez Azuara es una de las comunicadoras y conductoras de televisión más importante de México. Gracias a su labor y a su gran apoyo a distintas causas sociales, Rocío se ha podido convertir en la conductora más exitosa de los talk shows en nuestro país. Otorgando un espacio seguro y abierto para que las personas traten sus diferencias y sus problemas, Rocío ha podido permanecer al aire por más de 20 años en las pantallas de televisión en todo el país.

Comenzando su carrera en las filas de los noticieros de TV Azteca, Rocío siempre quiso ayudar a las personas. Durante el año de 1995, Rocío Sánchez Azuara formó parte de los conductores del programa "Ciudad Desnuda". Durante esta etapa, el programa y la misma Rocío comenzaron a tener un gran impacto en los medios de comunicación y en el público. Tiempo después, una nueva oportunidad de presentó y ella se conviertió en la conductora del programa "Cosas de la Vida" en el año 1999, teniendo una gran aceptación por parte del público. El programa logró mantenerse al aire por 3 años y rompió muchos esquemas dentro de la industria de la televisión. Fue un programa transmitido totalmente en vivo y podía capturar a su público por todos los temas sensibles que se abordaron en cada una de sus emisiones.

Después de ese programa, Rocío Sánchez Azuara decidió continuar su carrera en distitnas partes de México y el mundo. Durante su carrera profesional, Rocío ha recibido una serie de premios y galardones por su labor en la televisión y por su trabajo de altruismo, siendo los más importantes una carta de recomendación por parte de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, por su gran labor para ayudar a las comunidades indígenas, y también le otorgaron el "Micrófono de Oro" por su trabajo en las pantallas de TV.

A principios del 2022, se anunció el regreso de Rocío a las filas de TV Azteca, con un nuevo programa llamado "Acércate a Rocío". Ella tiene la misma intención que a los inicios de su carrera; poder brindar un espacio de ayuda para todas las personas que lo puedan necesitar, junto a sus especialistas y con las herramientas que puedan ofrecerle sus panelistas.