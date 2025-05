¿Roro Bueno le fue infiel a Pablo con Jake Paul? Esto dijo la influencer

Una de las personalidades que más impacto ha generado en el mundo de las redes sociales, al menos en los últimos meses, es Roro Bueno, influencer española que ha logrado trascender gracias a la relación que tiene con su novio Pablo, así como a las recetas de cocina y rutinas de ejercicio que presenta a sus seguidores, mismos que últimamente han visto contenido de ella junto a Jake Paul.

El hecho de que Roro Bueno esté tanto tiempo con Jake Paul no es extraño, pues vale decir que esta formará parte de “La Velada Del Año 5” en el que enfrentará a Abby. Ante esto, poco a poco han comenzado a surgir versiones respecto a una supuesta infidelidad de Robo con el propio youtuber y boxeador, motivo por el cual ella decidió aclarar cualquier situación al respecto.

¿Qué dijo Roro Bueno sobre su supuesta relación con Jake Paul?

Fue a través de su cuenta personal de TikTok en la que Roro Bueno decidió terminar con cualquier tipo de especulación asegurando, en primera instancia, que nunca ha tenido una relación más allá de lo profesional con Jake Paul pues respeta mucho a su pareja actual. En ese sentido, detalló que le duele mucho escuchar este tipo de versiones, pues considera que nunca ha hecho algo para pensar en una posible infidelidad.

“La verdad es que no quería tener que aclarar absolutamente nada de esto porque me parece una tontería, pero es que me están faltando al respeto a mi, le están faltando al respeto a Pablo que es mi persona, mi vida, mi novio. No tiene sentido absolutamente nada. La infidelidad va en contra de todos mis valores como persona. Así que dejen de proyectar sus inseguridades en mí, en mi relación, porque no es mi culpa que no los hayan querido”, sentenció.

¿Y Pablo, qué opina? RoRo entrenó con Jake Paul en Puerto Rico y las redes no tardaron en preguntarse qué pensará su novio Pablo. Aún así, ella sigue firme en su preparación para La Velada. pic.twitter.com/m4UOb5sapE — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) May 2, 2025

¿Las redes la apoyaron o la criticaron?

El mensaje de Roro Bueno dejó un sinfín de comentarios en el mundo de las redes sociales. Y si bien un sector de la población estuvo con ella y aseguró que los mensajes en su contra únicamente querían desestabilizarla, otro sector de la comunidad señaló que a eso se atiene cuando es figura pública, por lo que ya tendría que estar acostumbrada a ello.