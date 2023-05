Talina Fernández recordó el día en que perdió a su hija Mariana Levy.

Si alguien conoce a fondo el dolor que Maribel Guardia enfrenta a raíz de la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa, es Talina Fernández pues hace 18 años recibió la trágica noticia de que su hija Mariana Levy había fallecido a causa de un infarto fulminante tras un intento de asalto. ‘La dama del buen decir’ recordó en exclusiva para Ventaneando aquel fatídico 29 de abril del 2005.

¿Qué dijo Talina Fernández?

La actriz declaró que “la vida sigue y hay más gente que te ama y amas y que debes atender sus necesidades porque ellos también sufrieron”. Talina recordó que un día después de la muerte de su hija Mariana, Coco cumplía años, por lo que no podía olvidarse de que tenía otro hijo y mandó a pedir un pastel para él. Talina Fernández dijo creer en el más allá y tiene la esperanza de que en la otra vida volverá a ver a su hija Mariana Levy.

¿Qué opina sobre el duro momento que vive Maribel Guardia?

Sobre la muerte de Julián Figueroa y el difícil momento que vive Maribel Guardia, ‘La dama del buen decir’ declaró que Maribel es muy espiritual y “debe de estar muy conectada con su espíritu y comprender los designios de Dios”.

A un día de conmemorar el aniversario luctuoso de Mariana Levy, Talina y su hijo Patricio preparan un programa especial para recordar el maravilloso ser humano que fue. “Vamos a tristear con la alegría de haberla tenido tantos años”.

¿Qué pasó con la herencia de Mariana Levy? Talina compartió a nuestro programa que sus nietos María, Paula y José Emilio podrían recibir en breve la herencia que les dejó su madre, hecho que no había ocurrido ya que José Emilio no había cumplido la mayoría de edad.

Entre los bienes figura la casa de Cuernavaca que durante años habitó José María Fernández ‘El Pirru’, padre de Paula y José Emilio, y de la cual se debe más de un millón de pesos por concepto de mantenimiento.

“Tienen una albacea y debe de estar haciendo maromas, se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia, pero parte de la herencia era una casa en Sumiya, Cuernavaca, nada más que ‘Pirru’ vivía ahí y no podían ni venderla ni tomar posesión”, recalcó y agregó que la deuda tendrán que pagarla sus nietos cuando vendan la propiedad.

¿Ya perdonó al ‘Pirru’?

Talina aseguró ya haber perdonado al ‘Pirru’, con quien tras la muerte de Mariana, se enfrascó en varias rencillas, sobre todo por propiciar el distanciamiento entre ella y sus nietos. “No lo quiero cerca de mi vida, decidí perdonarlo porque si no lo perdono… el peso lo traigo aquí (sobre mis hombros), si lo perdono me quito el peso, ahora, perdonar no quiere decir olvidar, me tiró mucha porquería”.