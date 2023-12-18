Tristes por la partida de Rosita Pelayo, asistimos a su funeral
Entre lágrimas y palabras de aliento, así fue como los amigos más cercanos de Rosita Pelayo asistieron para darle el último adiós en su funeral en CDMX.
Aunque tristes, asistimos al funeral de la actriz, Rosita Pelayo, quien falleció este sábado tras ser ingresada de emergencia al hospital por una deshidratación. Sus amigos y gente cercana a ella, dedicaron algunas palabras. Ventaneando logró captar algunas imágenes de la ceremonia oficiada por el Padre José de Jesús Aguilar.