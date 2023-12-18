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Tristes por la partida de Rosita Pelayo, asistimos a su funeral

Entre lágrimas y palabras de aliento, así fue como los amigos más cercanos de Rosita Pelayo asistieron para darle el último adiós en su funeral en CDMX.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Aunque tristes, asistimos al funeral de la actriz, Rosita Pelayo, quien falleció este sábado tras ser ingresada de emergencia al hospital por una deshidratación. Sus amigos y gente cercana a ella, dedicaron algunas palabras. Ventaneando logró captar algunas imágenes de la ceremonia oficiada por el Padre José de Jesús Aguilar.

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