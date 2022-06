VIDEO: Así fue la polémica audición de Rubí Ibarra en La Academia.

Estamos a unos cuantos días del gran estreno de La Academia el próximo 12 de junio a las 8:00 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Rubí Ibarra García, la protagonista de uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años, vino al programa para contarnos toda la experiencia de su gran fiesta de XV años.

Todos los aspirantes buscan ganarse un lugar en el reality show de canto más importante de México, por lo que han hecho sus audiciones con mucha entrega y pasión.

Una de las aspirantes que más ha dado de qué hablar es Rubí Ibarra García, la famosa quinceañera viral de 2016 que organizó una fiesta en la comunidad La Joya de San Luis Potosí.

Así fue la audición de Rubí para La Academia

Rubí audicionó con la canción Equivocada de Thalía, pero tuvo algunos errores de afinación que Lolita Cortés no perdonó.

“Me sorprende muchísimo que luego de 7 mil y tantos que hicieron audición, esta noche, este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil (…) No entiendo a los que escogieron este alumnado, qué esperan que diga. No, nena, no, princesa, para mí tú no debes de estar aquí" dijo.

Lolita criticó a Rubí por tener nervios y por no entregar su mejor esfuerzo en el escenario: “En el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre”, declaró.

Pese a todo, Rubí se ganó su pase para participar en el primer concierto de La Academia, pues la prensa y otros invitados especiales aprobaron su audición.

“Estoy feliz, sé que la regué, yo entendería si me eliminaran o algo porque no lo hice realmente bien. Prometo que le pondré más ganas”, dijo la joven entre lágrimas.

Alexander Acha, director de La Academia en esta temporada, también fue contundente con sus críticas a Rubí.

“En todos los alumnos encuentro más posibilidades, eso es lo que opino, yo siempre seré sincero... tengo que decir la verdad. Veo superioridad en otros participantes”, declaró.

