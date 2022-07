Rubí impacta a Aleks Syntek con su espectacular ensayo en La Academia.

Desde el momento de su audición para la nueva generación de La Academia, Rubí causó mucha polémica por su interés por demostrar que tiene todo lo necesario para poder triunfar en el escenario más exigente de la televisión mexicana.

Rubí, Esmeralda y Mar impresionaron a todos con “Bésame mucho”.

Rubí cada fin semana ha demostrado ser una guerrera y una joven sumamente dedicada a sus ensayos, ya que sabe que no tiene un talento natural, pero las críticas que ha recibido de los expertos no han sido muy favorecedoras; sin embargo, eso no la detiene a seguir ensayando y mejorando.

Y aunque los integrantes del panel de críticos han sido muy duros con la joven, los cuatro han reconocido el esfuerzo, perseverancia y dedicación que ha demostrado la joven y, todo parece indicar que este gran empeño y dedicación ha comenzado a dar frutos y en el próximo concierto podremos tener una gran presentación de la potosina.

Rubí logró sorprender a Aleks Syntek en los ensayos de La Academia.

Y es que hace poco el mentor de esta generación de La Academia , Aleks Syntek, impartió clases a todos los alumnos, entre ellos a Rubí y a su compañero Nelson, quienes quedaron sorprendidos por el ensayo que entregó la quinceañera más famosa de México.

Incluso, se puede apreciar que Aleks Syntek y Nelson, su compañero, quedan sorprendidos por la gran voz y el avance que ha tenido Rubí en los últimos ensayos.

Hasta el momento, todo parece indicar que el fin de semana vamos a ver la mejor presentación de Rubí desde que empezó La Academia, por lo que todo podría indicar que, por primera ocasión, la joven se podría llevar una crítica positiva por parte de Arturo López Gavito, Lolita Cortés, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.