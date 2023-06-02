La Rueda de la Suerte, el programa que te hará ganar miles de pesos.

¿Quieres saber cómo ganar miles de pesos? Ahora puedes hacerlo gracias al nuevo programa de concursos de Azteca UNO, La Rueda de la Suerte, el cual llegará muy pronto a nuestra programación y contará con la conducción de Rafa Mercadante y la carismática Curvy Zelma. Ambos conductores te harán competir para ganar dinero descubriendo las frases ocultas.

¿En qué consiste La Rueda de la Suerte?

En cada uno de los programas competirán tres concursantes que girarán una enorme rueda para tener la oportunidad de sumar dinero, acertando a las letras que formarán la frase oculta. El concursante que acierte a la frase oculta ganará el dinero que haya logrado acumular.

¿Cuáles son los requisitos para participar en La Rueda de la Suerte?

Ser mayor de 18 años.

Ser residente de la República Mexicana.

Querer divertirte en televisión.

Tener habilidad para encontrar frases ocultas.

Querer ganar miles de pesos.

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Este viernes 2 de junio se llevó a cabo la conferencia de prensa de La Rueda de la Suerte, donde se anunció oficialmente que los conductores serán Curvy Zelma y Rafa Mercadante, de igual forma se dio a conocer que el programa contará con música, invitados y mucha diversión para los televidentes.

Dopamine es el socio fuerte y al respecto habló Fidela Navarro, CEO de la empresa, quien agradeció por la confianza que TV Azteca les ha dado para lanzar un proyecto como este.

“Hemos querido tomar este formato y hacerlo muy nuestro, pensando en Azteca y en su audiencia y este es el programa que quiere jugar toda la familia y además, queremos invitar a los conductores a que nos acompañen”, declaró.

¿Qué dijeron los conductores de La Ruleta de la Suerte?

Curvy Zelma se mostró sumamente contenta por esta oportunidad y le agradeció a Dopamine y TV Azteca por considerarla, al tiempo que prometió que las familias se divertirán al igual que ellos.

Por su parte, Rafa Mercadante se dijo contento y complacido de seguir en TV Azteca y por la oportunidad que le han brindado para conducir este programa. “Es un escenario espectacular, es un formato probado mundialmente y que llegue nuevamente a México (…) va a impactar y conectar con la gente”.

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¿Cuándo se estrena y cuántas frases habrá para descubrir la frase?

En la conferencia de prensa se dio a conocer que La Rueda de la Suerte contará con un total de 80 programas. La fecha de estreno será próximamente revelada.

Sobre cuántas frases serán para descubrir la oración final, el productor reveló que serán entre 7 y 9 paneles, al descubrir un panel el ganador se embolsará mil pesos y el derecho de arrancar la siguiente ronda, los ganadores pasarán a La Rueda de la Suerte y según el sobre que hayan escogido podrán incrementar su dinero acumulado y ganar hasta 300 mil pesos.

¿Habrá invitados especiales en La Ruleta de la Suerte?

El programa contará con una serie de invitados especiales, tanto de casa, como externos e incluso deportistas, cantantes, entre otros, por lo que promete ser un programa divertido.