Las 5 cosas que hacen los padres de niños con alta inteligencia emocional

Los padres de niños con una inteligencia emocional bien desarrollada suelen validar las emociones, enseñar a expresarlas, establecer límites claros, dar el ejemplo y fomentar la empatía. Desde la psicología, estas conductas se relacionan con un estilo de crianza que permite que los menores comprendan lo que sienten sin aprender a esconder o negar sus emociones.

La inteligencia emocional no significa que un niño nunca se enoje, sienta miedo o tenga frustraciones. Por el contrario, implica desarrollar herramientas para reconocer esos estados, expresarlos de manera adecuada y aprender progresivamente a regularlos.

Los primeros modelos de aprendizaje son los adultos cercanos. Por eso, la manera en que los padres responden ante las emociones puede influir en la forma en que los niños aprenden a manejarlas.

¿Qué hacen los padres para desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos?

El psicólogo Daniel Goleman, uno de los principales referentes en el estudio de la inteligencia emocional, explica que habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía y las competencias sociales son fundamentales para desenvolverse de manera saludable.

En el ámbito familiar, algunas prácticas pueden favorecer este aprendizaje:



Validan las emociones: en lugar de decirle al niño que no debe estar triste, enojado o asustado, reconocen lo que siente y le ayudan a comprender que todas las emociones cumplen una función. Enseñan a poner en palabras lo que sienten: los padres ayudan a identificar emociones como frustración, alegría, miedo, tristeza o enojo. Contar con un vocabulario emocional permite expresar las necesidades sin recurrir únicamente a conductas impulsivas. Establecen límites sin invalidar: poner límites continúa siendo necesario. La diferencia está en enseñar que sentir una emoción es válido, pero que no todas las conductas derivadas de ella son aceptables. Dan el ejemplo: los niños observan cómo los adultos reaccionan ante el estrés, los desacuerdos y las frustraciones. Un padre que puede reconocer su enojo y buscar una manera adecuada de expresarlo ofrece un modelo concreto de regulación emocional. Fomentan la empatía: los padres ayudan a los niños a considerar cómo pueden sentirse otras personas ante determinadas situaciones, favoreciendo la comprensión de diferentes perspectivas.

El psicólogo John Gottman, investigador de las relaciones familiares y autor de trabajos sobre educación emocional, desarrolló junto con sus colaboradores el concepto de emotion coaching o acompañamiento emocional. Este enfoque propone que los adultos reconozcan las emociones de los niños y los ayuden a encontrar estrategias para regularlas, en lugar de intentar eliminarlas inmediatamente.

¿Cómo pueden los padres fortalecer la inteligencia emocional de los niños?

La inteligencia emocional se desarrolla progresivamente y no depende de que los padres apliquen una técnica perfecta. Las interacciones cotidianas ofrecen numerosas oportunidades para enseñar a los niños a comprender lo que sienten y responder de una manera más adecuada.

Estas son algunas estrategias recomendadas:



Escuchar antes de corregir: cuando el niño está atravesando una emoción intensa, comprender qué ocurrió puede ser más efectivo que comenzar inmediatamente con un reproche.

cuando el niño está atravesando una emoción intensa, comprender qué ocurrió puede ser más efectivo que comenzar inmediatamente con un reproche. Evitar etiquetar al niño por sus emociones: decir que un menor es "malo", "problemático" o "dramático" puede confundir su identidad con una conducta puntual. Es preferible describir lo que ocurrió y explicar qué puede hacer de otra manera.

decir que un menor es "malo", "problemático" o "dramático" puede confundir su identidad con una conducta puntual. Es preferible describir lo que ocurrió y explicar qué puede hacer de otra manera. Ayudar a resolver conflictos: en lugar de solucionar todos los problemas por ellos, los adultos pueden acompañarlos para que aprendan a identificar alternativas y consecuencias.

en lugar de solucionar todos los problemas por ellos, los adultos pueden acompañarlos para que aprendan a identificar alternativas y consecuencias. Reconocer los esfuerzos de autorregulación: valorar cuando un niño logra esperar, pedir ayuda, expresar su enojo con palabras o resolver un conflicto refuerza esas habilidades.

valorar cuando un niño logra esperar, pedir ayuda, expresar su enojo con palabras o resolver un conflicto refuerza esas habilidades. Crear un ambiente de confianza: saber que puede hablar de sus emociones sin ser ridiculizado o rechazado facilita que el niño busque apoyo cuando lo necesita.

En definitiva, los padres de niños con una inteligencia emocional no intentan evitarles todas las frustraciones ni consiguen que estén felices todo el tiempo. Con acompañamiento, paciencia y un modelo adulto coherente, los pequeños pueden desarrollar herramientas que les serán útiles para afrontar conflictos, construir relaciones saludables y manejar los desafíos de las distintas etapas de la vida.