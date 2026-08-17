Los horóscopos de Mhoni Vidente de la semana: predicciones de salud, amor y dinero de hoy lunes 17 al viernes 21 de agosto

El horóscopo de hoy , revelado por la astróloga Mhoni Vidente, apunta a ser decisivo para los signos del zodiaco. Sus predicciones sobre salud, amor y dinero son claras para algunos signos, que deberán enfrentar sus propios retos durante esta semana. Mira cómo serán los próximos días para Sagitario, Cáncer, Escorpio, Géminis y el resto de los signos del zodiaco. Descubre qué les deparan los astros y cuáles serán las claves para afrontar esta nueva semana.

ARIES

Esta semana llega con triunfos, nuevas oportunidades y proyectos internacionales que pueden marcar un antes y un después. Confía en tu capacidad para avanzar, pero cuida garganta y pulmones. En el amor, Capricornio y Sagitario podrían despertar una conexión especial. La abundancia y la estabilidad profesional estarán de tu lado. Tus números de la suerte son 11, 21 y 77, y tus colores, blanco y naranja.

TAURO

Es momento de resolver pendientes, poner tus cuentas en orden y comenzar a pagar deudas que han quedado atrás. Tu cuerpo te pide atención, especialmente en el estómago, así que evita aquello que pueda aumentar la gastritis. En el amor, Virgo o Libra podrían llevarte hacia un compromiso importante. Nuevas propuestas laborales y proyectos traerán movimiento a tus finanzas. Tus números son 03, 04 y 36, y tus colores, rojo y blanco.

GÉMINIS

Esta semana el universo te invita a enfocarte en tu crecimiento personal sin buscar la aprobación de los demás. No necesitas demostrarle a nadie lo que eres capaz de lograr. Evita el estrés y la angustia, porque podrían robarte energía. Libra y Sagitario tendrán una conexión especial contigo en el amor. Los estudios y los nuevos proyectos pueden abrirte las puertas al éxito. Tus números son 05, 12 y 26, y tus colores, verde y naranja.

CÁNCER

Prepárate para una semana de brillo, transformación positiva y nuevas oportunidades. Algo dentro de ti está cambiando y puede ayudarte a mirar el futuro con mayor confianza. Cuida tu descanso y evita el insomnio. En el amor, Escorpio y Piscis pueden despertar sentimientos profundos. Las posibilidades para avanzar en el dinero parecen infinitas, siempre que confíes en tu intuición. Tus números son 02, 18 y 39, y tus colores, verde y amarillo.

Este es el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer: predicciones.|(CANVA)

LEO

El momento de celebrar tus logros y avanzar económicamente está llegando. El esfuerzo de los últimos días puede comenzar a darte recompensas inesperadas. Controla el estrés y presta atención a los dolores de cabeza o migrañas. Aries y Cáncer pueden ser tus mejores aliados en el amor. El desarrollo económico y los regalos inesperados iluminarán tu semana. Tus números son 06, 07 y 30, y tus colores, amarillo y rojo.

VIRGO

Esta semana necesitas administrar mejor tu dinero y organizar tu tiempo para evitar que las responsabilidades te rebasen. Escucha las señales de tu cuerpo y presta atención a molestias en huesos o riñones. En el amor, Tauro y Géminis pueden ofrecerte estabilidad y complicidad. Los proyectos relacionados con el extranjero podrían convertirse en una importante fuente de crecimiento. Tus números son 13, 15 y 20, y tus colores, azul y amarillo.

LIBRA

El universo te coloca en una posición de fuerza, liderazgo y mayor seguridad para tomar decisiones. No tengas miedo de asumir responsabilidades ni de demostrar tu capacidad. Cuida oídos y garganta, especialmente ante posibles virus. Aries y Géminis tendrán una energía amorosa muy compatible contigo. Un aumento de sueldo o un ascenso podría estar más cerca de lo que imaginas. Tus números son 22, 23 y 33, y tus colores, blanco y azul.

ESCORPIO

Esta semana necesitas confiar plenamente en tu capacidad para alcanzar las metas que te has propuesto. Hay una fuerza interior que puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginas. Presta atención a tu equilibrio hormonal y no ignores las señales de tu cuerpo. Piscis y Leo podrían convertirse en conexiones importantes en el amor. Grandes oportunidades pueden aparecer en temas relacionados con leyes o política. Tus números son 09, 10 y 24, y tus colores, rojo y amarillo.

SAGITARIO

Ha llegado el momento de construir tu futuro y dejar definitivamente el pasado atrás. Lo que ya ocurrió cumplió su propósito; ahora debes mirar hacia nuevas metas. Evita los excesos y cualquier hábito que pueda afectar tu bienestar. Tauro y Leo tendrán una energía especialmente compatible contigo. Júpiter favorece la abundancia, el crecimiento y las oportunidades económicas. Tus números son 17, 25 y 33, y tus colores, amarillo y rojo.

CAPRICORNIO

Esta semana será importante arreglar asuntos pendientes y mantenerte lejos de los chismes. No permitas que las palabras de otras personas distraigan tu atención de lo verdaderamente importante. Busca controlar el estrés y la ansiedad para mantener tu energía equilibrada. Aries y Tauro pueden brindarte estabilidad en el amor. Ingresos inesperados y algunas sorpresas económicas podrían alegrar tus próximos días. Tus números son 28, 31 y 32, y tus colores, azul y blanco.

Lee el horóscopo de hoy con predicciones para el signo de Leo.|(CANVA)

ACUARIO

Mantén la calma y evita tomar decisiones impulsivas, porque esta semana será clave para enfocarte en inversiones y proyectos de largo plazo. El descanso también será fundamental: combate el insomnio y procura recuperar tu energía. Géminis y Leo pueden despertar una conexión especial en el amor. Las inversiones pensadas para el futuro podrían convertirse en una oportunidad de crecimiento. Tus números son 14, 16 y 77, y tus colores, rosa mexicano y amarillo.

PISCIS

El universo te invita a abrazar el amor propio y reconocer la abundancia que ya existe en tu vida. Cuando dejas de dudar de tu valor, comienzan a aparecer nuevas posibilidades. Cuida especialmente tus riñones y páncreas. En el amor, Escorpio y Acuario pueden conectar profundamente con tu sensibilidad. Los cambios laborales serán positivos y podrían llevarte hacia una etapa más estable. Tus números son 01, 08 y 19, y tus colores, blanco y rojo.