¿Cómo se limpian los huauzontles? El error que le costó a Daniela ser eliminada de MasterChef 24/7

Luego de 13 semanas y muchos retos, Daniela fue la eliminada en MasterChef 24/7 este domingo 16 de agosto. Y es que a pesar de que la cocinera trató de darlo todo para defender su lugar, un error en la etapa final resultó inadmisible para los jueces, pues presentó un platillo con huauzontles que no estaban bien limpios, lo que influyó en el sabor y opacó al resto de la preparación.

¿Cómo se limpian los huauzontles y por qué es tan importante hacerlo?

El huauzontle es un tipo de quelite originario de México y que es conocido por su gran aporte de vitaminas y antioxidantes, según información de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Suele prepararse en capeados y guisados tradicionales, pero para que las recetas queden exquisitas, es muy importante la limpieza, un error por el que Daniela Parra terminó siendo eliminada de MasterChef 24/7.

Los huauzontles se tienen que limpiar muy bien para que las recetas queden deliciosas|Canva

El proceso para dejar a los huauzontles listos para cocinarse, consiste en retirar los tallos gruesos y fibrosos, para dejar solo las "ramitas" o "bolitas" que pueden apreciarse en cada manojo. Es sumamente importante lavar todas las piezas a la perfección, ya que esto retira la tierra y evita que altere los sabores. Además, según un tip de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7, también resulta muy útil recurrir a la técnica de blanqueado que se hace pasando los ingredientes por agua caliente durante periodos breves, para así darle una consistencia más agradable al paladar.

¿Quiénes son TODOS los eliminados de MasterChef 24/7?

Javier Lara

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

Pablo

María (no fue eliminada por los jueces, sino que tomó la decisión de renunciar debido a cuestiones de salud)

Ismael "Perro del mal"

Diego "Smi-Lee"

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela

Hasta la semana 14, quedan solamente 9 cocineros, quienes tendrán que demostrar que tienen lo necesario para llegar a la gran final de MasterChef 24/7, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto. Sin embargo, lograrlo no será tan sencillo, pues habrá eliminaciones cada tercer día y ninguno de los participantes está a salvo.