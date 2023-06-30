Rumores de su orientación sexual tienen sin cuidado a Daniel Bisogno.

Luego de pasar por complicaciones de salud, Daniel Bisogno habló en una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, donde reveló algunos de los momentos más complicados que ha vivido en Ventaneando.

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Varios, es que nuestra vida es un libro abierto, en general. Me ha tocado de todo y como tengo a mi segunda mamá sentada en el foro, no cualquiera le pasa eso y más, porque tú mamá te puede regañar en la casa y de ahí no pasa, pero si te regaña y te ven 20 millones de personas, pues crece tantito el regaño

En su momento lo de Ana Bárbara, el primer divorcio, es que me han pasado momentos tan buenos y tan malos. Imagínense empezar el programa, ‘Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando, ¿qué te estás divorciando?’ Yo no le había dicho a nadie, ni nada de nada… Imagínense nada más, ese tipo de cosas y luego dicen que nosotros, no hablamos de nosotros

¿Cuál ha sido el rumor más fuerte de su carrera?

Daniel Bisogno, reveló el rumor más fuerte y complicado que ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria en la televisión mexicana.

Sí, ya ahorita, sí. En su momento no tanto, pero, ahorita sí, ya lo entiendo. Las mentiras son las que no soporto, lógicamente te sacan cosas todo el tiempo y muchas son verdad, muchas son mentira, pero la mayoría son mentira. A final de cuentas, yo no soy para mentirle a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco para ir gritando quién soy

Si me ven en un antro gay; por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico en parte, o que si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. Yo nunca he visto que alguien salga a explicar, que su orientación, ‘quiero hablar con ustedes, porque mi orientación en este momento es heterosexual’

Al final, nuestro querido compañero aseguró que no tiene que darle explicaciones a nadie.

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