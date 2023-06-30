Marjorie de Sousa no reveló si su hijo Matías pregunta por Julián Gil.

Marjorie de Sousa, se niega a confirmar si su hijo Matías le ha preguntado por su papá Julián Gil, pues afirma que es un tema que pertenece al ámbito privado de su hijo.

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A su llegada a la Ciudad de México, procedente de República Dominicana, así respondió.

Mati, está bien, muy bien y esos son temas de nosotros, con todo el respeto te contesto, eso es muy mío, muy de nosotros. A Mati, lo aman, a Mati lo quieren y Mati está muy seguro y Mati sabe perfectamente en dónde está parado, entonces no hay nada de qué preocuparse, en la casa se le ha hablado muy bonito; entonces, no me preocupa

Eso es un tema muy personal y es un tema que voy a tocar, cuando toque con mi hijo, yo quiero una infancia feliz para él y la he logrado hasta ahorita. Quien conoce a mi hijo, sabe cómo es. Mi amor, hay muchas cosas detrás de cámaras que ustedes no ven… Es algo muy personal, que les dije, no voy a tocar por aquí, porque está muy expuesto públicamente y porque es su vida privada. Él no decidió ser público, si el día de mañana él quiere ser figura pública, eso ya es que algo que es de él

¿Qué mensaje le mandó a Luciano, hijo de Leticia Calderón?

En otros temas, la actriz se deshizo en halagos al referirse al debut como actor de Luciano, el hijo de Lety Calderón, quien presume que la venezolana es su prometida.

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