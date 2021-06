Salma Hayek sufre el mal de toda mujer: le cuesta bajar de peso.

La estrella de la pantalla grande reveló que ahora que ha llegado a los 54 años le cuesta el doble de trabajo perder kilitos, ¿Le creemos?

Pese a que siempre luce perfecta, Salma Hayek confesó recientemente que a sus 54 años de edad sufre de lo mismo que muchas mujeres: cada vez le cuesta más perder el peso, lo que aumentala posibilidad de poder interpretar algunos papeles.

La actriz dio a conocer que para poder interpretar a “Giuseppina” en la película House of Gucci, tuvo que subir de peso por lo que ahorita está haciendo rutinas de ejercicios para poder regresar a su figura.

En entrevista para la revista InStyle, la esposa de Pinault confesó que le está costando mucho trabajo volver a su talla: “He perdido muy poco. Tú dices ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!. Lo ganas muy rápido, pero se tarda tanto en perderlo”.

La también productora indicó que quiere bajar de peso por salud, pero también porque es lo que espera el público y criticó que la sociedad siempre espera de ella que luzca siempre perfecta: “Es lo que se espera de una mujer que la gente considera atractiva. A medida que envejece, se espera que no envejezca”.

Sobre la meditación, Salma Hayek indicó que empezó a practicarla para aliviar dolores de espalda, sin embargo, hoy en día se siente mucho mejor a hacerlo: “Te hace experimentar una ligereza que realmente es deliciosa y satisfactoria. Con la respiración y la introspección, exploras tu cuerpo de una manera diferente y aprendes a no volverte loco con las expectativas”.

Salma también confesó un truco que hizo en sus redes sociales, pues confesó que como sabía que subiría de peso, se tomó muchas fotografías para poder compartirlas en lo que recuperaba su peso ideal, así como también indicó que últimamente sólo se toma fotos de su rostro.

“No creo ser un tamal caliente, pero sé que para mi edad, para el estilo de vida que viví, no lo estoy haciendo tan mal”, aseguró la actriz.

Por otro lado confesó que cuando supo que había sido elegida para la película Eternals, fue una sorpresa muy grande: “Yo estaba como: '¿Qué está pasando?’. Quiero decir, las cosas han cambiado mucho en los últimos años para las mujeres en general. Pero lo que no entiendo es por qué me está pasando esto”.

Y también contó cómo fueron sus inicios y cómo pensó que nunca llegaría a triunfar: “¿Por qué nadie me contrata? ¿Puedo pagar la renta? Mucha gente me dijo: ‘No eres buena, nunca lo lograrás ¿Y si hubiera escuchado a esos idiotas?. Los escuché. Lloraba hasta quedarme dormida, me rendía y luego volvía a intentarlo un poco, casi avergonzada de admitir mi sueño de ser actriz”.

