El saludable alimento que reduce la glucosa, previene el cáncer y fortalece los huesos

Una alimentación saludable implica incluir una amplia variedad de comestibles que sean ricos en proteínas y minerales. En este contexto, aunque hay muchas frutas y verduras que aportan estos nutrientes, un estudio de la Universidad William Paterson ha revelado la existencia de un alimento que reduce la glucosa, previene el cáncer y fortalece los huesos, además de ofrecer otros múltiples beneficios para la salud. En las siguientes líneas te cuento de cuál se trata y cómo impacta en el organismo de quien lo consume.

¿Cuál es el alimento más sano del mundo?

El alimento en particular que contiene más nutrientes que los demás es el berro, una planta acuática que crece de manera silvestre en ríos, acequias y fuentes de aguas limpias a lo largo de la península ibérica y las Baleares. La doctora estadounidense Jennifer Di Noia, quien lideró el estudio que llegó a esta conclusión, analizó un total de 47 comestibles y encontró que el berro se destacó como la verdura con la mayor puntuación, superando a otras como la col china, la acelga y la remolacha verde.

El berro no solo es nutritivo, sino que también es una fuente rica en vitaminas. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este alimento proporciona una cantidad significativa de vitamina A, folatos y vitamina C, además de pequeñas proporciones de tiamina y vitamina E. De hecho, con solo 100 gramos de este vegetal, se puede alcanzar el 38% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C para adultos activos entre 20 y 39 años.

¿Qué beneficios tiene el berro para la salud?

Controla y previene la diabetes

El berro es un alimento destacado por su capacidad para controlar y prevenir la diabetes. Gracias a su alto contenido en fibra, este vegetal ayuda a evitar los picos de glucosa en sangre. Incluirlo en la dieta, especialmente al consumir otros comestibles ricos en carbohidratos, puede equilibrar los niveles de azúcar, convirtiéndolo en una excelente opción para quienes buscan prevenir y gestionar esta enfermedad.

Fortalece los huesos

Además de sus propiedades para la diabetes, el berro también es beneficioso para la salud ósea. Es una fuente rica en vitamina K y calcio, dos nutrientes esenciales que contribuyen al fortalecimiento de los huesos. Estos componentes son fundamentales para proteger el organismo contra enfermedades como la osteoporosis, así como para prevenir fracturas y caídas.

Previene el cáncer

El berro también juega un papel importante en la prevención del cáncer. Se ha demostrado que este alimento ayuda a prevenir varios tipos de este padecimiento, incluyendo los de páncreas, mama, pulmón y colon. Su alto contenido en tiamina, vitamina E, flavonoides, isotiocianatos y glucosinolatos contribuye a evitar el surgimiento y la multiplicación de células cancerígenas.

Ralentiza el envejecimiento

Otro beneficio notable del berro es su capacidad para ralentizar el envejecimiento. Al ser rico en vitamina C, este alimento ayuda a mantener la elasticidad de la piel, lo que previene arrugas y el envejecimiento prematuro. Incorporar berro en la dieta puede ser una estrategia efectiva para cuidar la salud de la piel a lo largo del tiempo.

Previene enfermedades cardiovasculares

Por último, el berro también se asocia con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Este vegetal ayuda a disminuir la absorción de grasas en el intestino, lo que contribuye al equilibrio de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. De esta manera, incluir este vegetal en la dieta puede ser beneficioso para mantener un corazón sano y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares.