La actriz Samadhi Zendejas denunció acoso sexual en la zona de Polanco y tres hombres fueron detenidos.

Samadhi Zendejas, sin duda, una actriz que se ha ganado el cariño y admiración del público, gracias a sus grandes interpretaciones, desde Jenni Rivera hasta Geminis en Rosario Tijeras.

Pese a sus grandes éxitos, la mujer de 26 años admitió que sufrió los estragos por interpretar a Jenni Rivera en su bioserie: “Llegué a pesar 89 kilos, antes pesaba 58, fueron 30 kilos de más. Me preocupé porque pesé que la gente ya no me iba a ver perfecta, pero después me dejé de preocupar por el físico, lo que quiero es demostrarles en la actuación, dejarlo todo en la actuación”.

Aunado a esta dura confesión, la actriz dio a conocer que fue víctima de acoso en las calles de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La también influencer denunció a 3 hombres; un conserje, un bolero y un franelero de haberle hecho comentarios obscenos en la vía pública, acciones que la hicieron sentirse acosada e incómoda.

La denuncia de Samadhi Zendejas por sufrir acoso sexual en la calle

Tras la denuncia que impuso Samadhi Zendejas, los hombres fueron detenidos por elementos de la policía. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, en la calle Alfredo de Musset, entre Masaryk y Horacio, alrededor de las 10:40 horas.

Después de la denuncia de la joven, las autoridades detuvieron a Rubén ’N’ de 44 años, Felipe ’N’ de 45 años y a Héctor ’N’ de 49 años, quienes inmediatamente negaron las acusaciones de Samadhi Zendejas y comentaron que solo se encontraban desayunando; sin embargo, los tres fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía en Miguel Hidalgo.

Por ello, la actriz tuvo que acudir a la Fiscalía para ratificar su denuncia. De acuerdo con los elementos de la Fiscalía para Delitos Sexuales, integraron el expediente este 11 de abril y determinaron que los tres acusados, serán enviados a prisión para continuar con el proceso legal desde ese lugar.