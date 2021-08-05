Acusan a novia de Sammy Pérez de dejarlo en el abandono.

Sobrino de Sammy Pérez acusa a Zuleika Garza de abandonar a su tío.

Tras la muerte de Sammy Pérez, versiones aseguran que su novia Zuleika Garza se aprovechó de este y, que incluso cuando perdió la batalla contra el Covid-19, huyó abandonando el cuerpo en el hospital de Colima con el control de sus cuentas bancarias a las que, por cierto, se depositaron las donaciones de amigos y familiares, para ayudar con los gastos médicos del hoy occiso.

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Pero, ¿es esto verdad?, Daniel Pérez, sobrino de Sammy, lo cuenta a Ventaneando en exclusiva.

Al principio ella no huyó, ella estuvo en contacto, sí, con intenciones, pues supuestamente de mantenernos o informados sobre la salud de mi tío. Al final, cuando ya se le solicita la firma para poder sacar a mi tío y que también se hiciera responsable, porque ella lo ingresó; ella se deslinda o dice por audio que ella se deslinda de todo

El famoso comediante llegó a necesitar un tratamiento especial y no se lo pudieron hacer por falta de una firma, que su novia no quiso dar.

Incluso desde que a mi tío le iban hacer una hemodiálisis, la cual no le pudieron hacer, porque ella no firmó, no quiso firmar ni dar la cara, porque ella estaba harta de esta situación y hay audios que lo comprueban

La familia de Sammy Pérez tuvo muchas complicaciones para poder viajar a Colima y poder sacar el cuerpo del comediante del hospital.

Nosotros con todas las dificultades del mundo, tuvimos que viajar a Colima este pasado sábado por qué, porque no podían sacar el cuerpo de mi tío y lo primero que nos comentaron los, pues médicos o tal vez, las personas encargadas del hospital, fue el adeudo que era más de un millón y medio de pesos. Por esta situación, nos ponían muchas trabas para poder sacar el cuerpo, ahí también fue cuando dijimos ‘desapareció del mapa’ por qué, no se localizaba, no quería firmar, se negaba, dice que tiene Covid-19 pero desde hace un mes

Al final, sus familiares lograron localizar a la pareja de Sammy Pérez, pero la respuesta no fue la esperada.

Cuando logramos localizarla después de mucho tiempo dijo que estaba en Michoacán y que ella no iba a llegar, que no podía llegar, por lo tanto, pues envió a dos de su familia o conocidos, no sé qué eran de ella, amigos no sé qué eran; para que me entregaran la credencial de elector de mi tío junto con tarjetas bancarias de él. Ella también tenía los pines o las claves, por así llamarlo, de esas tarjetas que mi tío le había dado lo cual nos dijo después, que no que eran incorrectos y que no habían funcionado y mil pretextos

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