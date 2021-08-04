Alfredo Adame responde a polémica con Diana Golden: “Soy un hombre feliz”.

Hace unos días, trascendió que la visita de Diana Golden acompañada de un actuario al domicilio de Alfredo Adame para cobrarle los 20 mil pesos de la demanda, que por daño moral ella ganó, había desatado la furia del actor, quien según se dice, habría amenazado al funcionario.

Sin embargo, tal y como lo hizo Diana, Alfredo también niega dicha versión en Ventaneando.

El tipo se llama Manuel López Reyes, es un tipo que se metió a mi Facebook a ofenderme y a insultarme, denostarme, quererme humillar. Le contesté como sé contestar y empezamos con los mensajes. Es un tipo frustrado, amargado, envidioso, chismolero y nunca se ha parado en mi casa, tampoco la actriz Diana Golden

Alfredo asegura que atraviesa por una etapa de limpieza personal y se encuentra mejor que nunca disfrutando de su soledad.

Estoy viviendo solo. Los empleados que tenía, por el tema del covid-19, se fueron a sus casas. Prácticamente yo hago todo en mi casa, desde trapear, barrer, cortar el pasto, limpiar la alberca, lavar los coches y luego me voy al gimnasio

Estoy en un programa de salud mental, pero no porque lo necesite o hayan llegado ataques de ira. Mi salud mental no peligra ni nada, simplemente estoy tratando de relajarme y entender las cosas. Soy un hombre feliz, mi autoestima está a niveles muy superiores a los que no había estado y me he vuelto más analítico

Te puede interesar: Eiza González no cuenta con los derechos para encarnar a María Félix.

Alfredo Adame confirmó que la relación con sus tres hijos se fracturó para siempre

Durante años, Alfredo Adame se ha enfrascado en un sinfín de controversias con diversas personas que lo han rodeado en algún momento de su vida.

Debido a ello y sin dudarlo, asegura en Ventaneando que la única mujer en la que confía es en su hija mayor Vanessa, producto de su primer matrimonio y a quien se acercó tras el divorcio de Mary Paz Banquells.

Vanessa, mi hija, es la única mujer en la que confío y en una comadre que tengo en Monterrey. Son las únicas dos mujeres en las que confío. También otra persona que ha sido cercana a mí, solo en esas tres mujeres

Vanessa es una mujer de 39 años, sabia, de una sola pieza, muy hecha a mí. Empecé a frecuentar a Vanessa porque esta mujer Banquells, siempre había odiado y menospreciado a Vanessa

El actor, de 63 años, contó en exclusiva cómo sucedió el acercamiento con su hija mayor Vanessa.

Empecé una cercanía con Vanessa. Recuerdo que un domingo me dijo ‘papi vente a comer a la casa’ y entonces empezamos a platicar. Cuando salí, me había dado una lección de sabiduría, filosofía, autoestima y tantas cosas buenas. Empecé a frecuentarla mucho, todos los domingos como con ella y mis nietos

Y esta es su respuesta sobre cómo quedó la relación con sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro.

No existe, yo no tengo hijos, ni hermanos y mis padres fallecieron hace muchos años. No tengo ningún lazo familiar con nadie más que con Vanessa mi hija y mis nietos

Yo no tengo familia, la única familia que tengo es Vanessa Adame y mis nietos María José y Santiago. No tengo otra familia y no quiero tener otra

También te puede interesar: Benito Castro revela por qué Carlos Eduardo Rico salió de una obra de teatro.

