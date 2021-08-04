Diana Golden explota contra Alfredo Adame: “No que muy hombre”.

Diana Golden sostiene que Alfredo Adame se sigue escondiendo.

Lo que parecía que jamás iba a suceder por fin ocurrió. Y es que, luego de años de enemistad y una guerra de declaraciones entre uno y otro, Diana Golden y Alfredo Adame por fin estuvieron de acuerdo en algo.

Los dos niegan para Ventaneando, la versión que trascendió hace unos días, en torno a que Diana acudió con un actuario al Domicilio de Alfredo Adame para cobrarle los 20 mil pesos que sentenció el juez por la demanda de daño moral que ella ganó.

Y aunque se aseguró que el actor recibió al actuario con una sarta de insultos y amenazas, esta es la versión de Diana.

¿Yo? No, yo no voy a la casa de la puerta roja, que pereza. Él se sigue escondiendo, pero que salga, no que muy hombre, millonario, guapo, famoso. ¿Dónde están los millones? A mí me debe menos de 20 mil pesos

Yo quiero mi disculpa pública por tanta majadería que me ha hecho durante más de 30 años. Alfredo Adame es un cobarde, habla mucho pero no da la cara. Yo he estado en mi casa cuidándome y desmiento esa situación. Que no pongan palabras en mi boca

Pero si le pide a Adame que cumpla con lo que un juez dictó.

Que dejé de hablar tanta paja y que nos pague porque además eso ni siquiera es para mí, es para pagarle a los empleados del bufete

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Diana Golden se encuentra confinada en su casa tras contagiarse de Covid-19

El jueves 22 de julio, Diana Golden empezó a sentir malestares no comunes en su cuerpo y decidió someterse a una prueba de Covdi-19 que resultó positiva a pesar de contar con las dos dosis de la vacuna.

La actriz comparte con Ventaneando lo que ha tenido que enfrentar en los últimos días.

Ya estando vacunada con las dos dosis y todo, me contagié hace dos semanas, entonces la pasé mal al principio, pero bendito sea Dios ya salí. La libré súper bien

Aunque admite ser una persona escéptica en cuanto a métodos alternativos de sanación, el Covid-19 la obligó a buscar la ayuda de Verónica del Castillo.

Es muy importante la parte de suplementos alimenticios y el fortalecimiento del sistema inmune. Estoy tomando siete plantas y raíces para fortalecer el sistema inmune

Me acerqué con Verónica y con los doctores que utilizan medicina alternativa. Me sacaron adelante. Yo no me atrevo a recomendarlo porque cada cuerpo es distinto. Vayan con los doctores y atiéndanse rápido

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