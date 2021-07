Novia de Sammy Pérez revela el estado de salud del comediante.

La novia de Sammy Pérez, Zuleika Garza, rompió el silencio y habló sobre el estado de salud del cómico. La mujer aseguró que fue ella quien llevó al comediante al médico, ya que este se resistía a asistir.

Zuleika contó para Multimedios también cómo fue que se dieron cuenta que el artista había dado positivo para Covid-19. La mujer dijo que le dieron un primer mal diagnóstico, como si se tratara de otra enfermedad, por lo que llevó adelante la enfermedad varios días más sin el tratamiento correcto.

“Fue hace tres días cuando lo vi mal y decidí llevarlo aunque él no quería. Porque ya le habían dado un diagnóstico y habíamos ido a similares porque pensamos que era tos normal. Y pues no se veía mal, la verdad. Y cuando lo vi mal, le dije que fuéramos. Él no quería y yo lo llevé a la fuerza y pues ahí se descubrió que tenía covid con la prueba”, contó la de Sammy.

Dada la gravedad del estado de salud en el que se encontraba el artista, tuvo que ser intubado para que pudiera respirar correctamente. “El doctor me comentó que está estable hasta el momento, su oxigenación está muy bien en sus pulmones, con alrededor de 80 y 90 de oxigenación”, comentó Zuleika en la entrevista que realizó.

La mujer comentó que ella también se contagió de Covid-19 y que se encuentra aislada pero cursa la enfermedad de forma leve. “Él es un paciente delicado, como me comentó el doctor, pero pues, esperemos que, los milagros existen, yo creo mucho en Dios”, cerró.

