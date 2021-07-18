Sammy Pérez es hospitalizado por Covid-19; lo reportan delicado.

El famoso comediante de televisión Samuel Pérez, mejor conocido como Sammy, fue hospitalizado debido a complicaciones derivadas del Covid-19.

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A través de una publicación que se compartió en su cuenta oficial de Instagram, se informó que el comediante se encuentra un poco delicado de salud por lo que tendrá que permanecer hospitalizado.

De acuerdo a lo que se explica en el audio, Sammy presenta bajos niveles de oxigenación producto del daño que presenta en uno de sus pulmones ocasionado por el Covid-19, por lo que su salud se encuentra sumamente debilitada.

Samuel se encuentra delicado, llegó muy desoxigenado con un pulmón muy lastimado por el Covid-19. Le comentaba a su pareja que estamos en la cuerda floja (y vamos a ver) si me tolera este tipo de terapia

Su representante tomó el control de las redes sociales del amigo de Eugenio Derbez y explicó que este se encuentra grave de salud, por lo que solicitó a sus fieles seguidores darle muestras de apoyo para que salga adelante.

¿Quién es Sammy Pérez?

Samuel Pérez se hizo famoso por varias apariciones en diferentes programas de comedia, una de participaciones más recordadas son las que tuvo con el popular comediante Eugenio Derbez, quien llegó a montar varios espacios de comedia en donde salen juntos.

Desde hace unos años se le ha visto en la televisión, obras de teatro, como invitado a varios canales de YouTube, entre otras participaciones.

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Ahora, los millones de fans del famoso comediante esperan que se recupere muy pronto para poder seguir disfrutando de su talento en la televisión.

