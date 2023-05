Santa Fe Klan responde a acusaciones de que es un mal papá.

Santa Fe Klan ha estado en el ojo del huracán desde que se separó de Maya Nazor a escasos meses de que naciera su hijo Luka, sobre todo porque se ha dejado ver con otras mujeres, entre ellas Karely Ruiz, con quien al parecer tiene un romance, hecho que le ha valido ser considerado como un mal padre.

Karely, Rafa, Chispa y Gloria jugaron a los penales de la muerte.

¿Hay romance entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz?

Después de que el rapero y la influencer se mostraran muy amorosos en redes sociales, no han dejado de acaparar los reflectores, pues aunque muchos aseguran que todo se trató de una campaña publicitaria, hay quienes creen que su relación ya rebasó el plano laboral pues ambos continúan publicando fotos juntos.

En una reciente charla con el podcast “Chismecito con café”, Karely Ruiz se pronunció al respecto: “Toda la gente empezó a hacer chismes y fue cuando me besó en Monterrey y dijimos ‘esto ya no es de una colaboración’, lo platicamos y estamos dejando que fluya, si se da algo pues que bien y si no, ahí está mi amistad”.

¿Santa Fe Klan es un mal padre?

El rapero guanajuatense de 23 años ha sido blanco de críticas por su aparente relación con Karely Ruiz, pues muchos lo han tachado de ser un mal padre y descuidar al pequeño Luka. Por ello, a través de su cuenta de Instagram el intérprete de “Así soy” y “Mar y tierra”, entre otros, estalló y demostró que ama a su pequeño aunque no pasa mucho tiempo con él.

De igual forma, Santa Fe Klan mencionó que no es su deber hablar sobre su labor como padre con personas que no conoce: “No tengo porque demostrarle o enseñarle a toda la gente los momentos que vivo con mi hijo y mi familia. Los valores de mis padres me enseñaron a cumplir con todas mis responsabilidades”.

“Ya dejen de meterse en cosas que no saben. Sean felices y déjenos ser felices. Te amo Luka”, escribió en su cuenta de Instagram el rapero mexicano y la acompañó de una imagen sosteniendo a su pequeño hijo.

Créditos: Instagram/@santa_fe_klan_473



¿Qué dijo Maya Nazor al respecto? Maya Nazor, expareja de Ángel Jair Quezada Jasso, también ha desmentido que el cantante sea un mal padre para Luka pues, aunque no ha revelado si él está cumpliendo con sus obligaciones, tampoco se ha quejado al respecto.

¿Qué han dicho las redes sociales?

Las redes sociales no paran de tirarle con todo a Santa Fe Klan, por ello es común leer críticas en su contra como: “Ay mijo mejor dedícale tiempo a tu hijo”, “¿Hace cuánto no miras a tu hijo?”, “Espero que Luka no vea todo lo que haces” y “Debes hacerte cargo de tu hijo primero, poco hombre”, entre muchos otros.