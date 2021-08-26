Sarita Sosa presume el parecido de su hija con su padre, José José.

Sarita Sosa y Yimmy Ortiz contrajeron matrimonio cuando ella apenas tenía 18 años. Su enlace se llevó a cabo en un templo cristiano de Miami, Florida. Con el paso del tiempo, la pareja decidió hacer crecer la familia y tiempo después tuvieron a su pequeña hija llamada Belén, quien nació en julio de 2017.

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Desde el momento en que la pequeña nació, Sarita Sosa y su padre decidieron mantener muy controladas sus apariciones, pues a lo largo de la vida de la pequeña, la han cuidado del foco público.

Sin embargo, recientemente en redes sociales, la hija menor de José José decidió mostrar a su primogénita, la cual de acuerdo con las imágenes es idéntica a su padre, lo que ha causado un fuerte impacto entre los miles de fans del cantante.

Sarita Sosa no ha publicado imágenes junto a su hija; sin embargo, se sabe que su familia es sumamente unida, esto a pesar de las fuertes polémicas que enfrentan actualmente ella y su madre por la herencia del cantante.

Recordemos que tiene un proceso legal en Estados Unidos, donde ella aseguró que ella y su madre son la única familia que sobrevive de José José, negando que en México viven José Joel, Marysol Sosa y Anel Noreña.

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Hace unos meses, Anel Noreña reveló que es la única heredera de José José, pues hasta el momento nadie tiene conocimiento de que exista otro testamento, además del que encontraron ellos en nuestro país.

