Esto dijo Luis de Llano para que Sasha Sokol lo denunciara por abuso.

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2022, Sasha Sokol denunció abuso por parte del productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años de edad y él 39.

Fue por medio de un hilo de Twitter , donde la cantante declaró que el productor abusó de ella durante la relación de cuatro años que mantuvieron a mediados de la década de 1980.

Mientras más mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Ahora comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio

Sasha confesó en sus redes sociales que tuvo miedo de arruinar su carrera artística, pues abandonó Timbiriche y además Luis de Llano se convirtió en uno de los productores más importantes en la industria de la televisión.

Así fueron las declaraciones de Luis de Llano en una entrevista

Luis de Llano ofreció una entrevista para el programa de Youtube de Yordi Rosado, donde confesó que tuvo un romance con Sasha por seis meses.

“Te voy a decir una cosa, yo sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y después me mandó al demonio. Lo admito, hubo un momento donde convivíamos mucho, yo estaba muy enamorado de ella. Ella me dijo ‘nada que ver’ y se acabó”, expresó el productor a Yordi Rosado.

“Seguimos trabajando 10 años más juntos. Yo fui el que de repente agarré afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna”, continuó.

Luis de Llano también expresó que se alejó de Sasha a petición de la mamá de la cantante.

La mamá era tan inteligente y alivianada, que obviamente dijo ‘no quiero que esté en tu casa más’, entonces dejó de venir a mi casa

El día que Sasha se desencantó con ese momento, también cambió nuestra relación profesional. Anduvimos como unos seis meses, ¿imagínate que yo la tuviera dos años? Fueron seis meses nada más

