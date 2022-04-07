¿Cómo reaccionó Luis de Llano a la advertencia de Sasha Sokol?

A casi un mes de que Sasha Sokol rompió el silencio sobre su caso de abuso por parte Luis de Llano, la exintegrante de la banda Timbiriche volvió a tomar sus redes sociales para confesar que tomará acciones legales en contra del productor.

“Nos vemos en los tribunales”, fue el contundente mensaje con el que Sasha Sokol terminó un hilo en Twitter, donde por cierto, confesó que sufrió grooming por parte de Luis de Llano.

La cantante mexicana también reveló que su relación sentimental con el productor no fue transparente, pues sus papás se enteraron dos años después de que inició la misma.

Sokol fue enviada a un internado al extranjero por órdenes de sus padres, todo con la finalidad de mantenerla alejada de Luis de Llano y sus abusos.

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¿Cómo reaccionó Luis de Llano al mensaje de Sasha Sokol?

El día de ayer, Paty Chapoy reveló que nuestro equipo de Ventaneando intentó ponerse en contacto con Luis de Llano, pero él evitó hablar de la polémica por “instrucciones de sus abogados”.

Fue en el programa de Ventaneando del pasado miércoles 8 de abril, donde Pati Chapoy mostró el mensaje de texto que mandó Luis de Llano.

“Por instrucciones de mis abogados, me han pedido que no dé entrevistas aún, espero tú comprensión, más adelante con mucho gusto lo haré”, se lee el mensaje por parte del productor mexicano.

En su reciente hilo de Twitter, Sasha Sokol confirmó que sus papás intentaron entablar acciones legales cuando era adolescente, pero los abogados “disuadieron de los argumentos”.

“Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Sasha ha recibido el apoyo de varias figuras del espectáculo, incluyendo de Rebecca de Alba y de Lydia Cacho.

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