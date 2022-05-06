Silvia Urquidi tiene cinco días para dejar las propiedades de Juan Gabriel.

Guillermo Pous se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para confirmar que la señora Silvia Urquidi tiene cinco días, a partir de la notificación que se le va a hacer, para dejar las propiedades de Juan Gabriel.

En su momento, Juan Gabriel y Silvia Urquidi firmaron un acuerdo en el año 2000, donde la señora podía re-comprar las casas que le había embargado Hacienda al cantante de Querida. Ella tenía que devolverlas, pero no lo hizo.

Se firma un contrato de comisión mercantil, en donde Don Alberto con recursos propios, acuerda que la señora Silvia adquiera las propiedades. De este contrato existe un poder notarial, en donde se le da la indicación de que con el dinero debe escriturar las propiedades a nombre de quien Juan Gabriel quiera

La señora se negaba a entregar las propiedades, desmintiendo la existencia del contrato privado que después se ratificó ante el notario. Pese a todo, las autoridades han determinado que Silvia Urquidi no es la dueña de las propiedades de El Divo de Juárez.

"Ya tenemos una resolución en donde se nos concede la razón, como lo dijimos desde el principio, se le ordena a la señora Urquidi dejar de ostentarse como propietaria de estas casas, además está obligada a darnos la posesión. De lo contrario, en este plazo que le dieron de cinco días, nosotros podríamos solicitar la ayuda de la fuerza pública, romper cerraduras y tomar posesión de las mismas", dijo el abogado en Ventaneando.

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¿Qué pasa si Silvia Urquidi se niega a entregar las propiedades?

El experto en leyes confesó que la señora Silvia Urquidi se sigue "escondiendo", pues desde el principio dijo desconocer el procedimiento, aunque participó en el mismo: "Claramente estuvo notificada y además hubieron delitos", dijo Pous.

En su momento, Juan Gabriel le entregó aproximadamente 20 millones de pesos para re-comprar 13 propiedades, incluyendo algunas de Torreón, Ciudad Juárez, San Miguel de Allende y más. La señora nunca entregó las propiedades re-compradas y se dijo dueña de ellas.

En caso de negarse, las autoridades iniciarán un proceso penal en contra de Urquidi y deberá acudir ante el juez, también se pueden dar medidas como multas, hasta arresto o desacato judicial. Además, se utilizará auxilio de la fuerza pública para tomar posesión de las propiedades si la señora no quiere abandonarlas.

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