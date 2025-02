SAT visitará a adultos mayores en Febrero; así debes identificar a sus funcionarios

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado que, durante febrero de 2025, llevará a cabo visitas domiciliarias a adultos mayores pensionados. El objetivo principal de estas visitas es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los pensionados y asegurar la correcta declaración de ingresos.

¿Por qué el SAT visitará a los adultos mayores en febrero 2025?

En este sentido, el SAT ha señalado varias razones para estas inspecciones domiciliarias y se trata de las siguientes:

Ingresos elevados por pensión : Pensionados que reciben más de 43,000 pesos mensuales deben declarar el excedente y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente. Errores en la declaración : Datos inconsistentes o desactualizados en las declaraciones fiscales pueden motivar una visita para aclarar la información.

: Pensionados que reciben más de 43,000 pesos mensuales deben declarar el excedente y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente. : Datos inconsistentes o desactualizados en las declaraciones fiscales pueden motivar una visita para aclarar la información. Firma electrónica vencida: La firma electrónica es fundamental para diversos trámites fiscales y debe mantenerse vigente.

¿Cómo identificar a los funcionarios del SAT?

Para evitar posibles fraudes durante estas visitas, es esencial que los adultos mayores sepan cómo reconocer a los verdaderos funcionarios del SAT:

Identificación oficial: Los funcionarios deben portar una credencial oficial del SAT con fotografía, nombre completo y número de empleado. Uniforme y equipo: Generalmente, visten uniforme con logotipos del SAT y pueden llevar dispositivos electrónicos para la verificación de información. Documentación de la visita: Deben presentar una orden de visita domiciliaria debidamente autorizada, especificando el motivo de la misma. Comunicación clara: Los funcionarios están capacitados para explicar claramente el propósito de la visita y responder cualquier duda que el contribuyente pueda tener.

Si existe alguna sospecha sobre la autenticidad del funcionario, se puede verificar su identidad llamando al 55 627 22 728 o consultando el sitio oficial del SAT. De igual forma, se aconseja a los adultos mayores no proporcionar información personal o financiera sin antes verificar la identidad del funcionario, no realizar pagos en efectivo durante la visita (el SAT no solicita pagos de esta forma) y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes para prevenir fraudes.

