Así se aprobó la Ley Ocaña en el Estado de México

Atención a toda aquella persona que radique en el Estado de México y filtre o difunda imágenes de cadáveres a cambio de una remuneración económica, pues este martes el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley para castigar hasta con 12 años de prisión a quien lo haga.

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Recuérdese que dicha iniciativa fue impulsada por la familia y los abogados del fallecido actor Octavio Ocaña, luego de que la imagen de su cuerpo inerte fuera filtrada a los medios por personal de la Unidad Forense del hospital a donde fue llevado luego de ser baleado.

¿Qué dijo Bertha Ocaña sobre la aprobación de la Ley Ocaña?

En exclusiva para Ventaneando, Bertha Ocaña y su abogado Francisco Javier Hernández hablaron del logro. “Estamos muy contentos porque ya fue aprobada la iniciativa que presentamos, que hoy podemos por fin decir que es una ley, la Ley Ocaña”, declaró la hermana del finado actor que diera vida a ‘Benito Rivers’.

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Por su parte, Francisco Javier Hernández, abogado de la familia declaró que “ya tenemos una ley para que a nadie más en este hermoso Estado de México le suceda lo mismo, que por ganarse unos centavos o por comercializar se atrevan a tomarle fotos a los cadáveres y a ir en contra de la dignidad póstuma de esa persona”.

“Estamos muy contentos porque, además queremos presumirles que se pasó por unanimidad, es decir, todos los diputados votaron a favor sin ningún tipo de reserva y otra cosa que nos da también mucho orgullo, es que hasta donde sabemos, es la primera ley de este tipo, de este calado en toda Latinoamérica”, recalcó el letrado.

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¿Qué ha pasado con los responsables de la muerte de Octavio Ocaña? Por cierto que este 29 de octubre se cumplirán 2 años de la trágica muerte del actor, sin que los responsables sean aún castigados del todo.

“Habían prometido que iba a incrementar la recompensa para encontrar a este Gerardo “N”, de 300 a 500 mil pesos desde hace 6 meses y es la fecha en que todavía no se incrementa la recompensa, y también tenemos pendiente que se publique la ficha roja internacional”.