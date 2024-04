Karla Panini se arrepiente de haber tenido un hijo con El Perro Guarumo

Karla Panini ha vuelto a acaparar los reflectores gracias a sus polémicas y controvertidas declaraciones. Recientemente la exintegrante de “Las Lavanderas” dijo estar arrepentida de haber tenido un hijo con el comediante Óscar Burgos, mejor conocido como “El Perro Guarumo”.

Karla Panini y Óscar Burgos fueron pareja durante 5 años; sin embargo, Panini parece no estar muy contenta con esta parte de su pasado pues, aunque ama a su hijo inmensamente, no está feliz con el padre que eligió para su retoño.

¿Qué dijo Karla Panini? Durante el último episodio de “Mal Influencers”, la regiomontana Karla Panini habló sobre su hijo, pero llamó la atención cuando dijo estar arrepentida de haber elegido como su padre al comediante Óscar Burgos.

En el podcast, Karla Panini dijo estar arrepentida de haber tenido un hijo con “El Perro Guarumo”, pero destacó que su hijo es su motor de vida.

“Honestamente, nunca debí haber tenido un hijo con Óscar. Es la verdad, yo siempre lo digo. No fue mi mejor decisión. No fue la mejor elección. Está ahí mi hijo y doy gracias a Dios por mi hijo. Es como mis cuatro hijos, mi motor y lo que me ancla en esta vida, pero sí creo honestamente que me equivoqué. Al final de cuentas por eso tuvimos un divorcio”, recalcó la también comediante. (Mira del video)

¿Por qué está arrepentida?

Karla Panini aseguró que el principal motivo por el que se arrepiente de que Óscar Burgos sea el padre de su hijo pasa por las cosas que él hace en redes sociales, y señaló que hay situaciones que no deben hacer por el bien de los niños.

Panini sentenció que Caro funge como su intermediaria entre los conflictos que pudiera tener con el padre de su hijo (Óscar Burgos), pues tienen pensamientos completamente diferentes, es por eso que terminaron separándose.

¿La boda entre Karla Panini y Óscar Burgos fue horrible?

Los comediantes se casaron en 2008 y tuvieron un hijo; sin embargo, en una ocasión Óscar Burgos reveló que su boda con la regiomontana fue horrible porque una televisora la pagó y para ellos fue una experiencia bastante extraña pues siempre tenían que dar buena imagen y no pudieron ni convivir con sus familiares.