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FOTOS | Selena Gomez y Hailey Bieber, ¡juntas! Y hasta abrazadas.

La esposa de Justin Bieber, Hailey y su ex Selena Gomez, sorprendieron al posar juntas y hasta abrazadas en un evento.

Por: TV Azteca

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