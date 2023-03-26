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FOTOS | ¿Selena Gomez y Zayn Malik tienen una relación amorosa?

¡Comienzan los rumores de una relación amorosa entre Selena Gomez y Zayn Malik, exintegrante de One Direction! Pues los vieron juntos y cariñosos en Nueva York.

Por: Ana Patricia Pérez

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